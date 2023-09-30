Çete operasyonunda tutuklanan müdür, tek kişilik hücrede kendini astı - Son Dakika

Çete operasyonunda tutuklanan müdür, tek kişilik hücrede kendini astı

Son Güncelleme: 30.09.2023 14:59

Resmi bir kurumda şube müdürü olarak çalışırken Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Terkinler çetesine yönelik operasyonda tutuklanan İsmail Hakkı Erdem, tek kişilik hücresinde kendini astı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezli 4 ilde Terkinler çetesine yönelik operasyonda tutuklanan 16 şüpheliden kamu görevlisi İsmail Hakkı Erdem'in (53), dün gece kaldığı cezaevinde yaşamına son verdiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnegöl merkezli faaliyet yürüten Terkinler çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 'Tefecilik', 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İnsan ticareti' suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik, 25 Eylül'de operasyon düzenlendi. Bursa İnegöl merkezli, İstanbul, Ankara ve Erzurum'daki 57 adrese eş zamanlı baskınlarda 450 jandarma personeli görev aldı. Aralarında elebaşı ile 1 kamu görevlisinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarındaki aramalarda 7 tabanca, 5 pompalı av tüfeği, tabancalara ait 9 şarjör, 1387 mermi ve 762 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN 2 MİLYON LİRA ÇIKTI

Operasyon kapsamında İnegöl'de bir eve yapılan baskında çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin içinde 2 milyon TL ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1540 euro, 5 bin dolar, 410 gram altın, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 330 tapu senedi, 410 çek, 71 çek koçanı, 475 boş senet, 8 senet koçanı, 45 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim kart, USB bellek ve doküman bulundu. Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınıp Bursa'ya getirilen çete üyelerinin, MASAK ile iletişime geçilerek başlatılan çalışma sonucunda 6 milyar TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

Terkinler çetesi operasyonunda tutuklanan kamu görevlisi cezaevinde intihar etti

MAHKEMEDEKİ İŞLEMLERİ 24 SAAT SÜRDÜ

Gözaltı süresi uzatılan çete üyelerinin işlemleri dün tamamlandı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, aralarında çete lideri Nazi Terkin'in (57) de olduğu 32 şüpheli Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından adliyeye götürüldü. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri Nazi Terkin, oğulları Erkan Terkin (33) ve Mehmet Terkin (28) ile Esat Kartal, Cemil Kartal, Osman Ceylan, Cahit Barışer, İsmail Hakkı Erdem, Akın Badın, Harun Yılmaz, Osman Kartal, Kenan Yürekli, Ali İhsan Özalp, Zeki Balcı, Yunus Demirdağlı, Tarkan Güzel, 'Tefecilik', 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İnsan ticareti' suçlarından tutuklanıp Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Terkinler çetesi operasyonunda tutuklanan kamu görevlisi cezaevinde intihar etti

GÖZALTINA ALINAN ŞUBE MÜDÜRÜ İNTİHAR ETTİ

Bu arada, resmi bir kurumda şube müdürü olarak çalışırken operasyon kapsamında tutuklanan İsmail Hakkı Erdem'in dün gece koyulduğu Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nde, tek kişilik hücresinde kendini astığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Çete operasyonunda tutuklanan müdür, tek kişilik hücrede kendini astı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çete operasyonunda tutuklanan müdür, tek kişilik hücrede kendini astı - Son Dakika
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