İngiliz basınına konuşan Demirtaş'tan çarpıcı sözler: Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu - Son Dakika
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İngiliz basınına konuşan Demirtaş'tan çarpıcı sözler: Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu

06.04.2023 12:10

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimleri öncesi İngiliz basınına dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilgili konuşan Demirtaş, "Kılıçdaroğlu, değişim ve demokrasi için önemli bir çaba sarf etti. Kürt seçmen ortak bir adaya değer veriyor ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu. Fakat karar vermeden önce bekleyip göreceklerdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanırken Selahattin Demirtaş, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Seçimde Kürt seçmenin oylarının seçim sonucunu etkileyeceğini söyleyen Demirtaş, "Adım adım, Türkiye baskıcı bir rejime doğru gidiyor" yorumunu yaparken bu seçimin muhalefetin kazanması için elde ettiği en iyi şans olduğunu dile getirdi.

"MUHALEFETİN BİRLİKTELİĞİ SEÇİM İÇİN ÖNEMLİ"

Demirtaş, "Muhalefetin birlikteliği sadece bu ayrışmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli" dedi.

"DEĞİŞİM VE DEMOKRASİ İÇİN ÖNEMLİ ÇABA SARF ETTİ"

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de konuşan Demirtaş, "Kılıçdaroğlu, değişim ve demokrasi için önemli bir çaba sarf etti.

"KÜRT SEÇMEN KILIÇDAROĞLU'NUN KAMPANYASI İÇİN UMUTLU"

Kürt seçmen ortak bir adaya değer veriyor ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu. Fakat karar vermeden önce bekleyip göreceklerdir" ifadesini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Ah Selo vah Selo,ah Kemal hay hay Kemal, seni kukla gibi döndürüyorlar resmen. Cevap Yaz 38 41 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İngiliz basınına konuşan Demirtaş'tan çarpıcı sözler: Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu - Son Dakika


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