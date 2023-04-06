İngiliz basınına konuşan Demirtaş'tan çarpıcı sözler: Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu

Silahından çıkan mermi gündemi değiştirdi! O bekçi ilk kez konuştu

Seçimlere 38 gün kala Sarıgül de tarafını resmen ilan etti

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere hazırlanırken Selahattin Demirtaş, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu. Seçimde Kürt seçmenin oylarının seçim sonucunu etkileyeceğini söyleyen Demirtaş, "Adım adım, Türkiye baskıcı bir rejime doğru gidiyor" yorumunu yaparken bu seçimin muhalefetin kazanması için elde ettiği en iyi şans olduğunu dile getirdi.

"MUHALEFETİN BİRLİKTELİĞİ SEÇİM İÇİN ÖNEMLİ"

Demirtaş, "Muhalefetin birlikteliği sadece bu ayrışmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli" dedi.

"DEĞİŞİM VE DEMOKRASİ İÇİN ÖNEMLİ ÇABA SARF ETTİ"

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de konuşan Demirtaş, "Kılıçdaroğlu, değişim ve demokrasi için önemli bir çaba sarf etti.

"KÜRT SEÇMEN KILIÇDAROĞLU'NUN KAMPANYASI İÇİN UMUTLU"

Kürt seçmen ortak bir adaya değer veriyor ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu. Fakat karar vermeden önce bekleyip göreceklerdir" ifadesini kullandı.