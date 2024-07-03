İngiltere'de Yarın Genel Seçimler Yapılacak

Politika

İngiltere'de halk, yarın erken genel seçimler için sandık başına gidecek.

İngiltere'de halk mayıs ayındaki sürpriz erken seçim kararı üzerine yarın sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı 31 Ocak 2020 tarihinden bu yana gerçekleştirilecek ilk genel seçim olma özelliği taşıyacak 4 Temmuz seçimlerinde halk, Avam Kamarası'nın yeni üyelerini belirleyecek.

Nüfusu yaklaşık 67 milyon olan ülkede, 45 milyondan fazla kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy kullanma sürecinde hilenin önüne geçebilmek amacıyla bu seçimlerde ilk kez, fotoğraflı kimlik ibraz etme zorunluluğu uygulanacak. Birleşik Krallık'ta oy kullanma işlemi yarın yerel saatle sabah 07.00'de başlayacak ve 22.00'ye kadar devam edecek.

Yeni hükümeti kuracak partinin 650 sandalyeli Avam Kamarası'ndaki vekillerin yarısından fazlasının desteğini elde etmesi gerekecek.

Anketler, İşçi Partisi'nin zaferine işaret ediyor

Genel seçimler öncesinde gerçekleştirilen kamuoyu yoklamaları, Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi'nin, Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin açık ara önünde olduğunu gösteriyor. Dört hafta önce Britanya genelinde gerçekleştirilen anketler, muhalefetteki İşçi Partisi'nin oy oranının yaklaşık yüzde 40, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin oy oranının ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğuna işaret ediyor.

Seçimlerin anketlerin işaret ettiği şekilde sonuçlanması halinde, İngiltere'deki 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erecek. Seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümeti zayıf ekonomik büyümeden, Ukrayna ve Gazze'deki savaşa birçok problem bekliyor olacak.

İşçi Partisi'nin vaatleri

Zaferin kesin olduğuna işaret eden anketlere rağmen seçmenleri rehavete kapılmamaya çağıran İşçi Partisi lideri Starmer, İngiltere için değişim sözü verdi. Seçim kampanyası boyunca seçmenlere merkez-sol eğilimli partiye şans verme çağrısı yapan Starmer, yavaşlayan ekonomiyi büyütmeyi, altyapı yatırımları yapmayı ve Britanya'yı bir "temiz enerji süper gücü" haline getirmeyi vaat ediyor.

İsrail'e karşı daha katı bir pozisyon benimsemesi beklenen ve daha önce Filistin devletini tanımak istediklerini açıklayan Starmer'ın iktidara gelmesi halinde İngiliz dış politikasında da önemli değişiklikler gözlenmesi bekleniyor.

"Ülkemiz son derece önemli bir tercihle karşı karşıya"

Ekim 2022'den bu yana görevde olan Rishi Sunak ise genel seçim sonuçlarının şimdiden kesinleştiği iddialarını reddediyor. Seçmenlerin İngiltere'nin zorlu bir dönemi geride bıraktığını gördüklerini savunan Sunak, dün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Bu sabah bir dağıtım merkezindeki işçilerle görüşebilmek üzere saat 04.00'te uyandım ve şimdi de sizinle birlikteyim. Seçim kampanyasının son anına kadar sahada olacağım çünkü ülkemizin son derece önemli bir tercihle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi halinde enflasyon, vergiler ve enerji fiyatlarındaki iyileşme sürecinin tersine döneceğini savunan Sunak, "Önümüzdeki hafta karşınızda olmamam halinde, vergi indirimi elde edemeyeceksiniz" dedi.

Genel seçimlerin 5 yılda bir yapıldığı İngiltere'de son seçim 2019 yılı aralık ayında yapılmış ve eski Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin galibiyetiyle sonuçlanmıştı. - LONDRA