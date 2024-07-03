İngiltere'de Yarın Genel Seçimler Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İngiltere'de Yarın Genel Seçimler Yapılacak

İngiltere'de halk, 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek erken genel seçimler için sandık başına gidecek. Bu seçimler, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı tarihten bu yana yapılan ilk genel seçim olacak. İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, anketlerde önde olduğunu göstererek değişim vaat ederken, Başbakan Rishi Sunak ise seçmenlere ülkenin önemli bir tercihle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

03.07.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de halk, yarın erken genel seçimler için sandık başına gidecek.

İngiltere'de halk mayıs ayındaki sürpriz erken seçim kararı üzerine yarın sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı 31 Ocak 2020 tarihinden bu yana gerçekleştirilecek ilk genel seçim olma özelliği taşıyacak 4 Temmuz seçimlerinde halk, Avam Kamarası'nın yeni üyelerini belirleyecek.

Nüfusu yaklaşık 67 milyon olan ülkede, 45 milyondan fazla kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Oy kullanma sürecinde hilenin önüne geçebilmek amacıyla bu seçimlerde ilk kez, fotoğraflı kimlik ibraz etme zorunluluğu uygulanacak. Birleşik Krallık'ta oy kullanma işlemi yarın yerel saatle sabah 07.00'de başlayacak ve 22.00'ye kadar devam edecek.

Yeni hükümeti kuracak partinin 650 sandalyeli Avam Kamarası'ndaki vekillerin yarısından fazlasının desteğini elde etmesi gerekecek.

Anketler, İşçi Partisi'nin zaferine işaret ediyor

Genel seçimler öncesinde gerçekleştirilen kamuoyu yoklamaları, Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi'nin, Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin açık ara önünde olduğunu gösteriyor. Dört hafta önce Britanya genelinde gerçekleştirilen anketler, muhalefetteki İşçi Partisi'nin oy oranının yaklaşık yüzde 40, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin oy oranının ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğuna işaret ediyor.

Seçimlerin anketlerin işaret ettiği şekilde sonuçlanması halinde, İngiltere'deki 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erecek. Seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümeti zayıf ekonomik büyümeden, Ukrayna ve Gazze'deki savaşa birçok problem bekliyor olacak.

İşçi Partisi'nin vaatleri

Zaferin kesin olduğuna işaret eden anketlere rağmen seçmenleri rehavete kapılmamaya çağıran İşçi Partisi lideri Starmer, İngiltere için değişim sözü verdi. Seçim kampanyası boyunca seçmenlere merkez-sol eğilimli partiye şans verme çağrısı yapan Starmer, yavaşlayan ekonomiyi büyütmeyi, altyapı yatırımları yapmayı ve Britanya'yı bir "temiz enerji süper gücü" haline getirmeyi vaat ediyor.

İsrail'e karşı daha katı bir pozisyon benimsemesi beklenen ve daha önce Filistin devletini tanımak istediklerini açıklayan Starmer'ın iktidara gelmesi halinde İngiliz dış politikasında da önemli değişiklikler gözlenmesi bekleniyor.

"Ülkemiz son derece önemli bir tercihle karşı karşıya"

Ekim 2022'den bu yana görevde olan Rishi Sunak ise genel seçim sonuçlarının şimdiden kesinleştiği iddialarını reddediyor. Seçmenlerin İngiltere'nin zorlu bir dönemi geride bıraktığını gördüklerini savunan Sunak, dün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Bu sabah bir dağıtım merkezindeki işçilerle görüşebilmek üzere saat 04.00'te uyandım ve şimdi de sizinle birlikteyim. Seçim kampanyasının son anına kadar sahada olacağım çünkü ülkemizin son derece önemli bir tercihle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi halinde enflasyon, vergiler ve enerji fiyatlarındaki iyileşme sürecinin tersine döneceğini savunan Sunak, "Önümüzdeki hafta karşınızda olmamam halinde, vergi indirimi elde edemeyeceksiniz" dedi.

Genel seçimlerin 5 yılda bir yapıldığı İngiltere'de son seçim 2019 yılı aralık ayında yapılmış ve eski Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin galibiyetiyle sonuçlanmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, İşçi Partisi, Rishi Sunak, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere'de Yarın Genel Seçimler Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:09:55. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Yarın Genel Seçimler Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement