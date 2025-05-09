İngiltere'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
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Politika

İngiltere'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar

İngiltere, Rusya'nın gölge filosuna yeni yaptırımlar ilan edecek. 100 tanker hedefte.

09.05.2025 14:36
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İngiltere, Rusya'nın yaptırımlardan kaçmak için kurduğu "gölge filosuna" yeni yaptırımlar duyurmaya hazırlanıyor.

İngiltere, Rusya'nın enerji ihracatı kısıtlamalarını aşmasına yardımcı olmak için kullandığı petrol tankerlerinden oluşan "gölge filosuna" yeni yaptırımlar duyurmaya hazırlanıyor. İngiltere, 2024 başından bu yana 18 milyar sterlin değerindeki kargo taşıyan en az 100 gemiye karşı harekete geçeceklerini duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in söz konusu yeni yaptırımları Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Kuzey Avrupa ülkeleri grubu olan Ortak Sefer Gücü (JEF) zirvesinde açıklaması bekleniyor.

Starmer, bugün yaptığı basın açıklamasında, "İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gölge filo operasyonunu yok etmek, savaş makinesini petrol gelirlerinden mahrum bırakmak ve denizaltı altyapısını korumak için mevcut tüm araçları kullanacak" dedi. Starmer, Moskova'ya baskıyı arttıran ve Ukrayna ile barış görüşmelerine yönelik her adımın aynı zamanda Birleşik Krallık'ın güvenliği ve refahına yönelik bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Alınacak yaptırımlar kapsamında, yaptırım listesine alınacak tankerler İngiliz limanlarına girişi yanaşacak ve Birleşik Krallık sularında alıkonma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya 2022 yılında başlattığı saldırıların ardından çok sayıda Avrupa ülkesi, Rusya'ya ithalatı sınırlayarak ve petrol fiyatlarını düşürerek enerji alanında yaptırım uygulamaya başladı. Rusya da bu yaptırımları aşmak için mülkiyeti ve hareketleri gizlenebilen tankerlerden oluşan ve "gölge filo" olarak adlandırılan bir filo kurdu.

Birleşik Krallık daha önce Aralık 2024'te 133 "gölge" gemiye yaptırım uygulamıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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