İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail İran'a Misilleme Yapmamalı - Son Dakika
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Politika

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail İran'a Misilleme Yapmamalı

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail İran\'a Misilleme Yapmamalı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırı ihtimaline değinerek, 'Bence saldırıya uğradıkları için karşılık vermeleri gerektiğini düşünmekte son derece haklılar. Ancak biz bir dost olarak onları sert oldukları kadar akıllı da olmaya çağırıyoruz' dedi. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının etkileri hala devam ederken, batılı ülkelerin İran'a tepki ve İsrail'e destek açıklamaları sürüyor.

15.04.2024 13:05
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırı ihtimaline değinerek, "Bence saldırıya uğradıkları için karşılık vermeleri gerektiğini düşünmekte son derece haklılar. Ancak biz bir dost olarak onları sert oldukları kadar akıllı da olmaya çağırıyoruz" dedi.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının etkileri hala devem ederken, batılı ülkelerin İran'a tepki ve İsrail'e destek açıklamaları sürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron bugün yaptığı açıklamada, İran'a yönelik daha fazla yaptırım uygulamayı değerlendirdiklerini söyledi. Cameron, "İran üzerinde halihazırda 400 yaptırımımız var. Geçen yılın sonunda yepyeni bir yaptırım listesi uygulamaya koyduk ve bunun çok etkili olduğunu gördük" dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC )da yaptırım uyguladıklarını belirten Cameron, "Daha ne gibi adımlar atabileceğimize bakacağız" diyerek Devrim Muhafızlarını yasaklayıp yasaklamayacaklarını da gözden geçireceklerini vurguladı. Tahran'ın saldırısının başarısız olduğunu söyleyen Cameron, İsrail'i misilleme yapmamaya çağırdı. İsrail'in duyguları kadar aklıyla da düşünmesi gerektiğine vurgu yapan Cameron, "Bence saldırıya uğradıkları için karşılık vermeleri gerektiğini düşünmekte son derece haklılar, ancak biz bir dost olarak onları kalpleriyle olduğu kadar akıllarıyla da düşünmeye, sert oldukları kadar akıllı da olmaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hepimiz muhtemel bir tırmanıştan endişe duyuyoruz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde katıldığı radyo programında, Orta Doğu'da İsrail ve İran arasındaki çatışmanın daha da tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapacağını söyledi. Macron, "Hepimiz muhtemel bir tırmanıştan endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tavsiyemiz gerilimin azaltılmasına katkıda bulunulmasıdır"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran'ın İsrail'e yeni bir saldırı düzenlememesi konusunda uyarıda bulunarak, İsrail hükümetinin de gerilimin düşürülmesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi. İsrail'in saldırıyı geri püskürtmede başarılı olduğunu vurgulayan Scholz, "Bu konuda herkes hemfikir. Bu azımsanmayacak bir başarıdır. Dolayısıyla tavsiyemiz gerilimin azaltılmasına katkıda bulunulmasıdır" dedi.

"Gerilimin daha da tırmanması kimsenin çıkarına değildir"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Orta Doğu'da gerilimin azaltılması çağrısında bulundu. Gazetecilere konuşan Peskov, "Bölgedeki gerilimin tırmanmasından son derece endişeliyiz. bölgedeki tüm ülkeleri itidalli davranmaya çağırıyoruz. Gerilimin daha da tırmanması kimsenin çıkarına değildir" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail İran'a Misilleme Yapmamalı - Son Dakika

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