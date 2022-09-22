İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor - Son Dakika
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İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor

22.09.2022 10:40

İngiliz gazetesi Financial Times, muhalefet liderleri tarafından oluşturulan 6'lı masayla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi. Seçim havasına giren Türkiye'de yaşananları inceleyen gazete CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan önderliğindeki DEVA Partisi ile kapalı kapılar arkasında görüşmeler yaptığını ileri sürdü.

Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere kilitlendi. Muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken İngiliz Financial Times, konuyla ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

İYİ PARTİ, DURUMDAN RAHATSIZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arkasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gizlice görüştüğünü öne süren gazete bu durumun İYİ Parti kanadında ciddi bir rahatsızlığa sebep olduğunu belirtti. İYİ Parti'den yetkililer bu yakınlaşma ile Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı için zemin hazırladığını düşünüyor.

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Ali Babacan, İYİ Parti, 6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

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