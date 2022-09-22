İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor

Zelenski'den askeri seferberlik ilan eden Rusya için çok konuşulacak talep

Bağımsızlığını ilan eden ülkeyi ilk tanıyan devlet Türkiye Cumhuriyeti oldu

Uçak bileti alanın da otomobiliyle yola çıkanın da hedefi aynı şehrimiz

Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere kilitlendi. Muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken İngiliz Financial Times, konuyla ilgili dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

İYİ PARTİ, DURUMDAN RAHATSIZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar arkasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile gizlice görüştüğünü öne süren gazete bu durumun İYİ Parti kanadında ciddi bir rahatsızlığa sebep olduğunu belirtti. İYİ Parti'den yetkililer bu yakınlaşma ile Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı için zemin hazırladığını düşünüyor.