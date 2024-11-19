Irak Başbakanı'ndan İsrail'in BM Mektubuna Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Irak Başbakanı'ndan İsrail'in BM Mektubuna Tepki

Sudani, İsrail'in BM mektubunu Irak'a saldırı bahanesi olarak nitelendirerek savaş kararı Irak'a aittir dedi.

19.11.2024 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba tepki göstererek mektubun, Irak'a saldırı için bir bahane ve bölgedeki savaşı genişletme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yolladığı Irak hakkındaki mektuba tepki gösterdi. Irak Bakanlar Kurulu toplantısında bölgedeki gelişmeleri de ele alan Sudani, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektubun, Irak'a saldırı için bir bahane ve bölgedeki savaşı genişletme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi. Sudani, savaş ve barış kararının yalnızca Irak devleti tarafından alınabileceğini ve hiçbir tarafın bu hakkı gasp etmesine izin verilmeyeceğini ifade etti. Ülkesinin savaşa girmeyi reddettiğini belirten Sudani, savaşın sonlandırılması ve Filistin ile Lübnan halklarına yardım edilmesi konusundaki kararlı duruşunu yineledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yolladığı mektupta, İslami Direniş Örgütü'nün İsrail'e çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatmış, "Irak hükümeti, uluslararası hukuk uyarınca topraklarının diğer uluslara yönelik saldırılar için bir üs olarak kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Bu bağlamda, İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ve kendisini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, erbil, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak Başbakanı'ndan İsrail'in BM Mektubuna Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
19:01 Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı dava yarın devam edecek İşte bugünkü duruşmada yaşananlar Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava yarın devam edecek! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:02 Werder Bremen, X platformundan ayrıldı Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
08:41 Rize Çayeli’de heyelan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Rize Çayeli'de heyelan! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
08:36 5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor 5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor
08:05 Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti: İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:55 Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı
07:45 San Marino’dan tarihi galibiyet San Marino'dan tarihi galibiyet
07:40 Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı Şiddetli yağış ve lodos uyarısı yapıldı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 20:31:20. #1.12#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı'ndan İsrail'in BM Mektubuna Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.