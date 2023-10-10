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Irak'ın Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, Gazze'ye su tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi - Son Dakika

Irak'ın Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, Gazze'ye su tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi

Son Güncelleme: 10.10.2023 15:44

Irak'ta Sadr Hareketi'nin Şii lideri Mukteda Sadr, Gazze'ye Mısır ve Suriye üzerinden su tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti. Sadr, Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze'ye su ulaştırmak için çaba harcaması gerektiğini vurgulayarak, liderleri Filistin halkına yeterli desteği vermemekle suçladı. Ayrıca, Irak'ın Gazze'ye su ve gıda ulaştırmak için Mısır'ın sivillere koridor açmasını umut ettiğini ifade etti. Sadr, Batı'nın İsrail'e destek sağlamasına şaşırmadığını ve Amerikan sömürge varlığının çöküşünü beklediklerini söyledi.

Irak'ta Sadr Hareketi'nin Şii lideri Mukteda Sadr, Gazze'ye Mısır ve Suriye üzerinden su tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze halkının zulme karşı mücadele ederken su tedarikinin kesildiğini ifade eden Sadr, "Başta Suudi Arabistan ve İran olmak üzere bütün Arap ve Müslüman ülkeler Gazze'ye su ulaştırmak için çaba harcamalıdır. Aksi takdirde hepimiz Siyonist terörünün ortağı oluruz" dedi.

Arap ülkelerinin liderlerini Filistin halkına yeterli desteği vermemekle suçlayan Sadr, bunu "utanç verici" olarak nitelendirdi. Sadr, "Bütün ülkeler Ukrayna'yı hızlıca destekledi. Neden aynısını Gazze için yapmıyorlar?" şeklinde konuştu. Irak'ın Gazze'ye Suriye veya Mısır üzerinden su tedarik etmeye hazır olduğunu vurgulayan Şii lider, "Gazze'ye uygulanan kuşatmayı kırmak için Mısır'ın sivillere su ve gıda ulaştırılması amacıyla koridor açmasını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Batının İsrail'e destek sağlamasına şaşırmadığını kaydeden Sadr, "Bugün Biden'ın başını çektiği acımasız Amerikan sömürge varlığının çöküşünü bekliyoruz" dedi. - ERBİL

Kaynak: İHA

Gazze, Mısır, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Irak'ın Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, Gazze'ye su tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, Gazze'ye su tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
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