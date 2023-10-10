Irak'ın Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, Gazze'ye su tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi

Irak'ta Sadr Hareketi'nin Şii lideri Mukteda Sadr, Gazze'ye Mısır ve Suriye üzerinden su tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr, Filistin ile İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze halkının zulme karşı mücadele ederken su tedarikinin kesildiğini ifade eden Sadr, "Başta Suudi Arabistan ve İran olmak üzere bütün Arap ve Müslüman ülkeler Gazze'ye su ulaştırmak için çaba harcamalıdır. Aksi takdirde hepimiz Siyonist terörünün ortağı oluruz" dedi.

Arap ülkelerinin liderlerini Filistin halkına yeterli desteği vermemekle suçlayan Sadr, bunu "utanç verici" olarak nitelendirdi. Sadr, "Bütün ülkeler Ukrayna'yı hızlıca destekledi. Neden aynısını Gazze için yapmıyorlar?" şeklinde konuştu. Irak'ın Gazze'ye Suriye veya Mısır üzerinden su tedarik etmeye hazır olduğunu vurgulayan Şii lider, "Gazze'ye uygulanan kuşatmayı kırmak için Mısır'ın sivillere su ve gıda ulaştırılması amacıyla koridor açmasını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Batının İsrail'e destek sağlamasına şaşırmadığını kaydeden Sadr, "Bugün Biden'ın başını çektiği acımasız Amerikan sömürge varlığının çöküşünü bekliyoruz" dedi. - ERBİL