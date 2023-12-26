Irak\'ta ABD üssüne saldırı: 3 tesis hedef alındı

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- ABD'den Irak'taki askeri üssüne saldırı düzenleyen Kataib Hizbullah'a misilleme

BAĞDAT - ABD, Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne dün bomba yüklü insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştiren Kataib Hizbullah örgütüne ait 3 tesisin sabah saatlerinde hedef alındığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde yer alan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse dün gerçekleştirilen bomba yüklü İHA saldırısına yönelik açıklama geldi. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson tarafından yapılan açıklamada, üssün hedef alınması sonucu biri ağır olmak üzere 3 ABD askerinin yaralandığı, saldırıyı İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah'ın üstlendiği ifade edildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıyla ilgili bilgilendirildiği, ABD Savunma Bakanlığı'na misilleme hazırlanması talimatını verdiği aktarıldı. ABD güçlerinin daha sonra İran destekli Kataib Hizbullah örgütüne ait 3 noktaya saldırı düzenlediği duyuruldu.

"Tesisler imha edildi"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerine bağlı Kataib Hizbullah örgütü ve diğer gruplar tarafından kullanılan tesislere yerel saatle 04.45'te hava saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. İlk değerlendirmelere göre hedef alınan tesislerin imha edildiği, bazı Kataib Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü ifade edildi.

Irak güvenlik kaynakları ise ABD'nin 3 tesise düzenlediği saldırılarda İran yanlısı grubun en az 1 üyesinin öldürüldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını aktardı.

Kataib Hizbullah, İran tarafından desteklenen Haşdi Şabi güçlerinin bir parçası olan Iraklı Şii paramiliter bir grup olarak biliniyor.

Gazze'deki savaş sonrası ABD üslerine saldırılar arttı

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasının ardından Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar artmaya başladı. Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı "Irak İslami Direnişi" adlı grup üstlenmişti.