Irak'tan İran Tankeri Açıklaması

Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Hayan Abdülgani, Basra Körfezi'nde ABD güçleri tarafından alıkonulan İran'a ait bir petrol tankerinin yaptırımlardan kaçmak için sahte Irak gemi manifestoları taşıdığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "baskıyı maksimum seviyeye çıkarmasının ardından Irak ile İran arasında manifesto krizi çıktı. Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Sayın Hayan Abdülgani yaptığı açıklamada, İran'a ait bir petrol tankerinin yaptırımlardan kaçmak için Irak gemi manifestoları kullandığını söyledi. Abdülgani dün gece yaptığı açıklamada, "ABD deniz kuvvetleri tarafından Basra Körfezi'nde alıkonulan petrol tankerleriyle ilgili bazı sözlü sorular aldık. Bu tankerler, Irak gemi manifestoları taşıyor" dedi.

Tankerlerin İran'a ait olduğu ve sahte Irak belgeleri kullandığının ortaya çıktığını vurgulayan Abdülgani, "Bunu ilgili yetkililere tamamen şeffaf bir şekilde açıkladık ve onlar da bunu doğruladılar" ifadelerini kullandı.

"SOMO, tamamen şeffaf bir şekilde faaliyet göstermektedir"

Yapılan ihlal nedeniyle Irak Petrol Pazarlama Şirketi'nin (SOMO) yaptırımlara tabi tutulma ihtimaline de değinen Abdülgani, "SOMO, tamamen şeffaf bir şekilde faaliyet göstermektedir ve petrol ihracat sürecinde herhangi bir yanlışlık yapmamıştır" diye konuştu. Abdülgani, planın arkasında birkaç tüccarın olduğunu sözlerine ekledi.

İran Petrol Bakanlığı, herhangi bir açıklama yapmadı. - BAĞDAT