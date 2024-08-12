İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Zarif İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Zarif İstifa Etti

İran eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabine listesinden memnun olmadığını belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Zarif, akademik çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

12.08.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı olan eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İran eski Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cevat Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını ve akademik çalışmalarına devam edeceğini duyurdu. Zarif paylaşımında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın meclise sunduğu 19 kişiden oluşan kabineden memnun olmadığını belirterek, bu şartlarda kampanya döneminde verdiği sözleri yerine getirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kabine listesinde kendi önerileri ve halkın hassasiyetinin dikkate alınmadığını belirten Zarif, "Pezeşkiyan, 14'üncü dönem hükümetin bakanlarının ismini meclise sundu, hepsine başarılar diliyorum. Çalışmamın sonucundan memnun değilim ve söz verdiğim gibi komitelerin uzman görüşünü, kadınların, gençlerin ve etnik grupların varlığını doğru bir şekilde ayarlayamadığım için üzgünüm. Ancak bizim için ilk deneyimdi ve şüphesiz gelecekte daha da iyileşecektir. İç politikadaki gelişmeleri iyi derecede takip edemediğim için İran halkından özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski Bakan Zarif

İran'da "gülen diplomat" olarak bilinen Zarif, 2013-2021 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış ve 2015 yılında ABD ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmanın mimarı olarak ön plana çıkmıştı. Batı ile ilişkileri düzeltmek, yaptırımları kaldırmak ve müzakere yanlısı tutumu ile bilinen Zarif'in yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hükümetinde yer alması muhafazakar cephede eleştirilere neden olmuş ve ABD karşısında "teslimiyetçi" olmakla suçlanmıştı.

Güven oylaması yapılacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise 19 isimden oluşan kabinesini güvenoyu alması için meclise sundu. Pezeşkiyan'nın kabine listesinde, Dışişleri Bakanlığı için eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmaların başmüzakerecisi olarak görev yapmış Abbas Arakçi aday gösterildi. İçişleri Bakanlığı için daha önce Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri olarak görev yapmış ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından asker kökenli Tuğgeneral İskender Mumini yer aldı. Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kabinesinden 3 Bakanın da listede yer alması dikkat çekti.

Büyük bir kısmını muhafazakar milletvekillerinin oluşturduğu mecliste, Pezeşkiyan'ın kabine listesi için bir hafta içerisinde güven oylaması yapılması bekleniyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Kabine, İran, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Zarif İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi AK Parti’den iddialara yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile görüşmek mi istedi? AK Parti'den iddialara yanıt
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
11:53 Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı İntihar anı anbean kamerada Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı! İntihar anı anbean kamerada
23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:04 ABD’den Nicolas Maduro’ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın ABD'den Nicolas Maduro'ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 16:33:14. #1.13#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Zarif İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement