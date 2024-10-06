İran'dan ABD ve İngiltere'ye Yemen Tepkisi - Son Dakika
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Politika

İran'dan ABD ve İngiltere'ye Yemen Tepkisi

İran, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını BM Anlaşması'nın ihlali olarak kınadı.

06.10.2024 00:45
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınayarak, saldırıyı Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana ile Dhamar, Hudeyde ve El-Beyda kentlerine düzenlediği hava saldırılarını kınadı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik tekrar eden askeri saldırılarını Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık bir ihlali olarak nitelendiren Bekayi, söz konusu saldırılar nedeniyle saldırgan tarafların uluslararası sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bekai, İsrail'in işgalci ve yayılmacı politikalarının bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın temel nedeni olduğunu belirterek, bölgeye barış ve istikrarın yeniden kazandırılması için işgalci rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarının ve Gazze'deki soykırımın durdurulmasının gerektiğini söyledi.

Yemen halkı ve bölgedeki diğer Müslümanların, İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'deki Müslümanlara yönelik suçlarına verdiği tepkinin doğal olduğunu söyleyen Bekayi ayrıca, ABD ve müttefiklerinin Yemen'e karşı yasadışı askeri müdahalelerinin, Filistin ve Lübnan halkını savunma konusundaki kararlılıklarını asla etkilemeyeceğini belirtti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'dan ABD ve İngiltere'ye Yemen Tepkisi - Son Dakika

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