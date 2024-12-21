İran'dan ABD ve İtalya'ya Tepki

Politika

İran Dışişleri Bakanlığı, 28 Ocak'ta Ürdün'deki ABD üssüne gerçekleştirilen SİHA saldırısından sorumlu tutulan 2 İranlı mühendisin tutuklanmasına tepki göstererek İran'daki ABD'nin menfaatlerini koruyan İsviçre'nin İran Büyükelçisi ile İtalya Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı, 28 Ocak'ta Ürdün'deki ABD üssüne gerçekleştirilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısından sorumlu tutulan iki İranlı mühendis olan Muhammed Abidani Necefabadi ve Mehdi Muhammed Sadıki'nin ABD ve İtalya'da tutuklanmasına tepki gösterdi. Bakanlık, İran'da ABD'nin menfaatlerini koruyan İsviçre'nin İran Büyükelçisi ile İtalya Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade yaptığı açıklamada, İran'a uygulanan yaptırımların ve İran vatandaşlarına yönelik gözaltların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve 2 İran vatandaşının serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Celalzade, "2 vatandaşımızın ABD ve İtalya'da gözaltına alınmasına tepki olarak Dışişleri Bakanlığımız harekete geçti. İtalya Maslahatgüzarı ile İran'da ABD'nin menfaatlerini koruyan İsviçre'nin İran Büyükelçisini Bakanlığa çağırarak itirazımızı ilettik. Bakanlık olarak konuyu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İranlı mühendisler Muhammed Abidani Necefabadi ve Mehdi Muhammed Sadıki'nin 28 Ocak'ta Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgedeki ABD üssüne yapılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında kullanılan parçaları temin ettikleri iddia edilmişti. Saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 47'sinin ise yaralandığı belirtilmişti. ABD Başkanı Joe Biden, saldırının İran'ın desteklediği silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerek bunun karşılıksız kalmayacağını ve uygun bir zamanda karşılık verileceğini ifade etmişti. - TAHRAN