İran'dan İsrail'e Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
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Politika

İran'dan İsrail'e Soruşturma Çağrısı

İran, Lübnan'daki saldırılar için uluslararası soruşturma açılmasını talep etti.

18.09.2024 13:57
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Siyonist rejime yönelik uluslararası soruşturma açılmalı ve rejim yargılanarak cezalandırılmalı" dedi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarına yönelik düzenlenen saldırının yankıları sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, gerçekleşen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan Kenani, İsrail'in Lübnanlı sivilleri hedef almasını toplu katliam olarak nitelendirerek, "Bu terör saldırısı, siyonist rejim ve onların paralı ajanlarının operasyonlarının devamıdır. Bu eylem tüm ahlaki ve insani ilkeler ile özellikle uluslararası insancıl hukuka tamamen aykırı. Siyonist rejime yönelik uluslararası soruşturma açılmalı ve rejim yargılanarak cezalandırılmalıdır" dedi.

Kenani, "Bu terör eylemi, siyonist rejimin sadece Filistin halkına karşı değil, bölgesel ve uluslararası güvenliğe karşı da tehdit oluşturduğunu bir kez daha açık bir şekilde gösterdi. Bu nedenle uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Siyonist rejimin BM üyeliği yeniden ele alınmalı"

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamalar sonrası acil toplantı kararı alan Birleşmiş Milletler'de (BM) konuşan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said Erivani ise, Beyrut'taki patlamalardan İsrail'in sorumlu olduğunu belirterek, "Siyonist İsrail rejiminin Lübnan halkını hedef alan sabotaj ve terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Siyonist rejim gerçekleştirdiği bu terör saldırısının hesabını vermelidir. Tüm BM kararlarını yok sayan ve ihlal eden siyonist rejimin BM'nin 6'ıncı maddesi uyarınca üyeliği yeniden ele alınmalı" ifadelerini kullandı.

"Rejimin katliam ve cinayetlerinin bir sınırı yok"

İsrail'in uluslararası anlaşmalara uymadığını ve Gazze'de soykırıma devam ettiğini belirten Erivani, Filistin halkının İsrail karşısında direnmek dışında seçeneği olmadığını ve uluslararası toplumun İsrail üzerinde caydırıcı güç olması gerektiğini vurguladı. Erivani, İsrail'in bölge için tehdit oluşturduğunu belirterek, "İsrail rejimi Gazze'de sivillere yönelik katliamını devam ettirdiği gibi Lübnan'da sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail rejiminin Beyrut'ta iletişim ağlarına yönelik siber saldırısı nedeniyle binlerce Lübnanlı ve İran'ın Beyrut Büyükelçisi yaralandı. Rejimin katliam ve cinayetlerinin bir sınırı yok. Uluslararası toplumun bu savaş makinesini durdurmak için daha ne kadar kadın ve çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Lübnan'da dün Hizbullah mensuplarının haberleşme amacıyla kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılması sonucunda şu ana kadar 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, en az 2 bin 750 kişi yaralandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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