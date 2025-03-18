İran'dan İsrail Saldırılarına Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı saldırılarını kınayarak, işlediği suçlarda ABD yönetiminin doğrudan sorumluluğu olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı başlatmasını kınadı. Saldırıların, Gazze Şeridi'ne yönelik gıda ve ilaç ablukasının sürdüğü bir dönemde ABD'nin desteğiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bekayi, söz konusu saldırıların Filistin'de devam eden soykırımın bir parçası olduğunu, İsrail'in işlediği suçlarda ABD yönetiminin doğrudan sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Gazze'deki soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların durdurulması konusunda tüm devletlerin ve Birleşmiş Milletler'in sorumluluk taşıdığını ifade eden Bekayi, İsrail'in ABD, İngiltere ve bazı Batılı ülkelerin tam desteğiyle uluslararası hukuku ve normları benzeri görülmemiş şekilde ihlal etmesine karşı sessiz kalınmasının, BM Şartı'na dayalı hukuki düzenin çöküşüne yol açacağını belirterek, bu durumun küresel barış ve güvenlik açısından felaketle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İslam dünyasının Filistin'deki katliam ve soykırımın durdurulmasında özel bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade eden Bekayi, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Filistin halkına destek vermesini, İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını hızlandırmasını, Uluslararası Adalet Divanı kararlarının uygulanmasını sağlamasını ve İsrail'e silah sevkiyatı ile her türlü mali desteğin durdurulması için ciddi adımlar atılmasını talep etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 404'e, yaralı sayısı ise 562'ye yükseldi. - TAHRAN