İran, İsrail'e vereceği karşılığın ateşkese zarar vermeyeceğini umuyor

Politika

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'e gerçekleştirilmesi beklenen misillemeye yönelik, "Vereceğimiz karşılığın muhtemel bir ateşkese zarar vermeyecek şekilde gerçekleşmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Gazze varılması beklenen ateşkes ve İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastına karşı İran'ın vereceği karşılık hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, ABD medyasında yer alan "İran, İsrail'e vereceği cevabı önümüzdeki hafta yapılacak ateşkes görüşmelerine kadar erteleyecek mi?" sorusuna cevaben, "Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması önceliğimiz. Hamas'ın kabul edeceği her türlü anlaşmayı biz de kabul edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"Vereceğimiz karşılığın ateşkese zarar vermeyecek şekilde gerçekleşmesini umuyoruz"

İsrail'in Tahran'da İsmail Haniye'yi hedef alan saldırısı ile İran'ın toprak bütünlüğünün ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, "Siyonist rejim gerçekleştirdiği son terör saldırısı ile ülkemizin ulusal güvenliği ve egemenliğini ihlal etti. Bizim kendimizi savunma hakkımız var ve bunun Gazze'deki ateşkes görüşmeleri ile bağlantısı yok. Ancak vereceğimiz karşılığın, muhtemel bir ateşkese zarar vermeyecek bir zamanda ve şekilde gerçekleşmesini umuyoruz" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "ABD ile İran arasında mesaj kanalları, doğrudan ve dolaylı olarak her zaman açık oldu. Ancak tarafların tercihi, ayrıntıların saklı kalması yönünde" denildi. - TAHRAN