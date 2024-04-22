İran Ordu Günü'nün 45. yılı Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Politika

İran Ordu Günü'nün 45. yılı Ankara'da kutlandı

İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü'nün 45. yılı Ankara'da İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habıbollahzadeh ev sahipliğinde kutlandı. Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve birçok diplomat ile askeri yetkililer katıldı. Konuşmalarda, İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölge istikrarının sağlanması vurgulandı.

22.04.2024 22:00
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İran Ordu Günü'nün 45. yılı Ankara'da kutlandı

ANKARA - İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü'nün 45. yılı Ankara'da kutlandı.

İran İslam Cumhuriyeti Ordu Günü'nün 45.yıl dönümü İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habıbollahzadeh ev sahipliğinde kutlandı. Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve çok sayıda diplomat ile askeri yetkililer katıldı. Törende konuşan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, "Ortak tarih ve kültürümüz siyasi ekonomik ve kültürel alanlarda her geçen gün daha da gelişmektedir. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan 6 Şubat deprem felaketi sonrası İran'ın silahlı kuvvetlerine göstermiş olduğu dayanışma ötürü teşekkürlerimi sunmak isterim. Öte yandan bölgemiz Gazze Savaşı nedeniyle kritik bir dönemden geçmektedir. Bu kritik bölgesel gelişmeler karşısında diğer Müslüman ülkelerle olduğu gibi iran ile de güçlü bir diyalog sürdürüyoruz" dedi.

Törende konuşan İran Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habıbollahzadeh ise "İran ve Türkiye Cumhuriyeti savunma ve askeri alanda ekonomik ve kültürel alanlarda olduğu gibi ikili iyi ilişkilere sahip olmanın yanı sıra İran ve Türkiye silahlı kuvvetleri de tehditler konusunda ortak bir anlayışla bölge istikrarını ve ortak sınırların güvenliğini sağlamda gerekli iş birliğine sahiptir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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