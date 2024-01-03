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İran, terör saldırısının ardından BM'ye başvurdu - Son Dakika
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İran, terör saldırısının ardından BM'ye başvurdu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, terör saldırısının ardından İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla acil hukuki ve uluslararası girişimler başlattığını duyurdu.

İran, terör saldırısının ardından BM\'ye başvurdu
03.01.2024 - 23:27,
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, terör saldırısının ardından İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla acil hukuki ve uluslararası girişimler başlattığını duyurdu.

İran'ın Kirman kentinde düzenlenen terör saldırısının ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan açıklamalarda bulundu. Abdullahiyan, " Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü merasiminde Kirman'da düzenlenen terör saldırısında onlarca değerli vatandaşımızın hayatını kaybetmesi acı ve üzüntüye neden oldu" dedi.

Abdullahiyan, " Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler aracılığıyla acil hukuki ve uluslararası girişimler başlattı. Bu vesileyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm İran milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, İran'ın başlattığı girişimler hakkında ayrıntı vermedi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında 103 kişi hayatını kaybetti, 141 kişi de yaralandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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