İran ve ABD, Umman'da Dolaylı Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika
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Politika

İran ve ABD, Umman'da Dolaylı Görüşmelere Başlıyor

İran ve ABD, Umman\'da Dolaylı Görüşmelere Başlıyor

İran ve ABD, Umman'da dolaylı olarak nükleer müzakerelere başlayacak. Taraflar yazılı metinler iletecek.

11.04.2025 21:50
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İran basını, ABD ile İran arasında yarın Umman'da başlayacak görüşmelerin, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi arabuluculuğunda, tarafların birbirine yazılı metinler ilettiği ve doğrudan temasın olmadığı bir formatta gerçekleşeceğini duyurdu.

İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile yürütülecek görüşmeler yarın Umman'da başlayacak. İran basını, başkent Maskat'ta Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi arabuluculuğunda gerçekleşecek müzakerelerin formatına ilişkin detaylar paylaştı. Haberlere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlık edeceği heyetler arasındaki görüşme, tarafların birbirine yazılı metinler ilettiği ve doğrudan temasın olmadığı bir formatta gerçekleştirilecek.

ABD ve İran arasında müzakere süreci

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve cumartesi günü devam edecek. Çok önemli bir toplantımız var, neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuşmuştu. Trump'ın bu açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmeleri doğrulamış ancak temasların doğrudan değil, dolaylı şekilde yürütüleceğini belirtmişti.

"ABD, bu kararı iyi değerlendirmeli"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün, "Diplomasiye gerçek bir şans veriyoruz. ABD, düşmanca söylemlerine rağmen alınan bu kararı iyi değerlendirmelidir" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in siyasi danışmanı Ali Şemhani ise bugün erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Dışişleri Bakanı, ABD ile dolaylı görüşmeler için tam yetkiyle Umman'a gidiyor. Tahran, medya gösterisinden uzak, gerçek ve adil bir anlaşma istiyor. Önemli ve uygulanabilir teklifler hazırlandı. Washington, bir anlaşma için kararlılık gösterirse anlaşmaya giden yol açık olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran ve ABD, Umman'da Dolaylı Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika

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