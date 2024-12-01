Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu - Son Dakika
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Politika

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

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Muhaliflerin başlattığı harekattan sonra Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtığı söylenen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'da olduğu öğrenildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şam'da Esad'ı ziyart etti.

01.12.2024 21:53  Güncelleme: 22:43
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'de Esad rejimine destek vermek amacıyla Şam'ı ziyaret etti. Görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna olan desteği vurgulandı.

BEŞAR ESAD ŞAM'DAN AYRILMAMIŞ

Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürerken, Beşar Esad'ın apar topar Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtığı öne sürüldü. Ancak Esad'ın Şam'da olduğu ortaya çıktı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI, ŞAM'DA ESAD'LA GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Arakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suriye'de Esad ile Görüştü

Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu belirten Arakçi, bu desteğin devam edeceğini vurgulayarak, bu stratejik yaklaşımı bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama ile tüm bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıyan bir adım olarak tanımladı. Esad ise İran'ın desteğinden dolayı teşekkür ederek, Arakçi'nin hassas bir dönemde gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini son derece anlamlı bulduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Moskova\'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad\'ın akıbeti belli oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Didyma:
    ypc, apj, ypg, kkk, pkk, opc, gtc: Bozo dokonmoyon ordo boz dovlot korocohhh 5 33 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Ne olduğu kimin eli kimin cebinde ne nedir belli değil ağam seyrediyoruz mantık yürütüyoruz Türkiye münbiçe kobaniye bomba atmadığı sürece Amerika’nın yanındadır saldır temizle sınırlarını ameripkk darma duman et senaryolara inanayım yoksa boştur 1 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hiç birşey Anlamadım Gitti 2 0 Yanıtla
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