İskoçya eski Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, finansman soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Son Dakika
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İskoçya eski Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, finansman soruşturması kapsamında gözaltına alındı

11.06.2023 19:04

İskoçya Ulusal Partisi'nin finansmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski Bölgesel Başbakan Nicola Sturgeon, gözaltına alındı. Sturgeon'un eşi ve parti yöneticileri de daha önce gözaltına alınmıştı. Soruşturma devam ediyor.

İskoçya'da 2014 yılından bu yılın şubat ayına kadar Bölgesel Başbakanlık görevini yürüten Nicola Sturgeon, İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) finansmanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Sturgeon'un sözcüsü, ulusal medyaya yaptığı açıklamada eski Başbakan'ın polis sorgusunda olduğunu doğruladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Branchform Operasyonu adı verilen soruşturma kapsamında Sturgeon'un gözaltına alındığını kaydeden sözcü, "Nicola, sürekli olarak ihtiyaç halinde soruşturmaya yardım edeceğini söylemişti." dedi. İskoçya polisi, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hazırlanacak raporun Adalet Bakanlığının ilgili kurumlarına gönderileceğini aktardı.

EŞİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrası ikinci bir bağımsızlık referandumu yapmak isteyen SNP, referandum çalışmalarında kullanılmak üzere 666 bin 954 bin sterlin (yaklaşık 19,5 milyon lira) bağış toplamıştı.

Partinin bu miktarı farklı ihtiyaçları için kullanması suçlamasıyla 2021'de başlatılan soruşturma kapsamında nisan ayında Sturgeon'un kocası Peter Murrell de gözaltına alınmıştı.

Partinin 24 yıl boyunca idari yöneticiliğini yapan Murrell, 12 saat sorgulandıktan sonra serbest bırakılmış ancak Sturgeon'la evleri ve SNP'nin genel merkezinde incelemeler günlerce devam etmişti. Partinin Mali İşler Sorumlusu Colin Beattie de gözaltına alınmış, serbest bırakıldıktan sonra da görevinden ayrılma kararını açıklamıştı.

66 BİN STERLİNDEN 97 BİN STERLİN KALDI

Soruşturma kapsamında parti hesaplarını inceleyen polis, bağış miktarından geriye yaklaşık 97 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon lira) kaldığını belirlerken, partinin bankalardaki tüm varlığının ise 272 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon lira) olduğu ortaya çıkmıştı.

Sturgeon'un istifasından yaklaşık 20 gün sonra yapılan gözaltıların ardından partinin yeni lideri ve yeni İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, "SNP için zor bir gün. SNP soruşturma konusunda işbirliği içinde olmaya devam edecek." açıklamasını yapmıştı.

Soruşturmanın başladığı dönemde açıklama yapan Sturgeon ise soruşturma nedeniyle endişeli olmadığını belirterek, her kuruşun, bağımsızlık kampanyalarında kullanılmak üzere toplandığını söylemişti.

Kaynak: AA
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