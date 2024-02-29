İsmail Kahraman: 28 Şubat ve benzerlerinin bir daha yaşanmamasını diliyorum

Politika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman, Konya'da düzenlenen " 28 Şubat; Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu konferansta, "28 Şubat kara bir günün yıl dönümüdür. Hiç olmaması gerekirdi. 28 Şubat ve benzerlerinin bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen "28 Şubat; Dünü, Bugünü ve Yarını" konferansı, 28 Şubat'ın 27'nci yıl dönümünde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşmacı olarak katıldığı program Konyalılar tarafından büyük ilgi gördü.

"28 Şubat kara bir günün yıl dönümüdür ve hiç olmaması gerekirdi"

Cumhurbaşkanlığı YİK ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman; 28 Şubat öncesi ülkedeki siyasi, sosyokültürel ve ekonomik ortamın yanı sıra yaşanan sürecin ardından Türkiye'nin kat ettiği mesafeye de dikkatleri çekti. İsmail Kahraman, "Sen ne karışıyorsun benim giyeceğim kıyafete, kardeşlerimizin takacağı başörtüye? Ben nasıl giyinmek istiyorsam giyinirim, hesabı ben veririm. 28 Şubat kara bir günün yıl dönümüdür. Hiç olmaması gerekirdi. 28 Şubat ve benzerlerinin bir daha yaşanmamasını diliyorum. Kızlarımız başörtüsünü takıyor. Hemen birileri 'çıkarın onu' diyor. Sana ne? Okulun birincisi olmuş, 'aç başını öyle gel.' 80 yaşında kadın, hastalanmış. Hastaneye girecek giremiyor. Ona da 'aç başını öyle gel.' Kadına peruklu bir fotoğraf çektirilip kimliğine yapıştırıyorlar ama kadın öldü gitti" dedi.

"Türkiye'nin bugünkü büyüklüğe ulaşmasını istemiyorlar ve habire engel çıkarıyorlar"

Türkiye'nin aradan geçen 27 yılda büyük ilerlemeler ve gelişmeler kat ettiğinin altını çizen İsmail Kahraman, "5 yıllık plan yapıyoruz. Uçak motoru koyamazsınız plana diyorlar. Şimdi ne diyorlar? 'S400'leri almayacaksınız, F35'leri de F16'ları da ben vermeyeceğim' diyorlar. Şimdi ne oluyor? Gelişiyoruz, ilerliyoruz ve üretiyoruz. Ülkemizde harp sanayinde büyük gelişmeler var. Artık yerli üretime geçtik. Ülke olarak uçak gemisi yapıyoruz, denizaltımız çok yakında çıkacak. 500 kilometre menzilli füzeler üretiyoruz. Yapılan ve açıklanmayan daha birçok projemiz var. Türkiye'nin ihracatı 250 milyar dolar oldu. 1963'te 1 milyar dolardı dış ticaret hacmimiz. Türkiye'nin bu gelişmesine dünya müdahale etmez mi? Eder. Hükümet başarılı. Yerli otomobil, füze, İHA, SİHA TİHA ve uçak yapıyor. Libya ile anlaştık ve kıta sahanlığımız birleşti. Artık Akdeniz'de 410 bin kilometrekarelik bir mavi vatanımız var. 11 ülkede askerimiz, 6 ülkede üssümüz var. Türkiye'nin böyle bir büyüklüğe ulaşmasını kim ister? Olmaz, olamaz, indirin aşağı diyorlar. Güçlüyüz ve daha da güçlü olacağız inşallah" diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz yıl yapımını tamamladıkları Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'ne olan ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimiz çok güzel oldu. Medya, Müzik, Masal, Fotoğrafçılık, Yabancı Dil ve Geleneksel El Sanatları Atölyeleri'nin yanı sıra E- Spor Odaları, Sesli-Sessiz Kütüphane, Mustafa Sabri Küçükaşçı Kütüphanesi, Spor Salonları, Kafeterya ve otoparkın yer aldığı merkezimize bir hayli de ilgi var. Bu vesileyle siz gençlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA