İspanya, Filistin devletini yaza kadar tanımayı planlıyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini yaza kadar tanımayı planladıklarını ifade etti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı Ürdün'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İspanyol medyasına göre Sanchez, Gazze'deki çatışmalara yönelik Nisan ve Haziran ayları arasında önemli gelişmelerin yaşanacağını belirterek Birleşmiş Milletler'de Filistin'in tam üye olarak tanınmasını içeren görüşmelere dikkat çekti. İspanya'nın yaza kadar Filistin devletini tanımayı planladığını söyleyen Sanchez, yakında Avrupa Birliği (AB) içinde birçok üye ülkeyi aynı tutumu benimsemeye zorlayacak "kritik bir kitlenin" oluşacağına inandığını dile getirdi.
Sanchez, Ürdün'ün ardından Suudi Arabistan ve Katar'a geçecek.
Öte yandan Sanchez, 22 Mart'taki Avrupa Konseyi toplantısında İrlanda, Malta ve Slovenya liderleriyle Filistin devletinin tanınmasına yönelik "ilk adımların atılması" konusunda anlaştığını ifade etmişti. Arap devletleri ve AB, Kasım ayında İspanya'da gerçekleştirilen toplantıda, Filistin- İsrail çatışmasında çıkış yolunun "iki devletli çözüm" olduğu konusunda mutabık kalmıştı.
1988'den bu yana 193 BM üyesi ülkeden 139'u Filistin devletini tanıdı. - MADRİD
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