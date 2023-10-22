Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İSPARK logolu sahte etiket uyarısı: Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olun

Dolandırıcıların son hedefi İstanbul'da yol kenarlarına bırakılan araçların sahipleri oldu. Mega kentte park halindeki araçların üzerlerine İSPARK logolu "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız." yazılı etiketler bırakılmaya başlandı. Araç sahiplerinin kart bilgilerini elde etmeye çalışan dolandırıcılarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den önemli bir uyarı geldi.

ETİKETLER SAHTE

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız." yazılı etiketlerin sahte olduğunu bildirdi.

"DİKKATLİ OLUNUZ"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu, 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' yazılı etiketler sahtedir. İSPARK'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Dolandırıcılık amaçlı bu etiketlerdeki QR kodunu okutan vatandaşlar, bir ödeme ekranına yönlendirilmektedir. Dolandırıcılar bu yöntemle, kredi kartı bilgilerinizi elde etmeye çalışmaktadır. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunuz."