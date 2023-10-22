 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İSPARK logolu sahte etiket uyarısı: Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olun - Son Dakika

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İSPARK logolu sahte etiket uyarısı: Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olun

Son Güncelleme: 22.10.2023 23:31

İstanbul'da park halindeki araçların üzerine İSPARK logolu ''Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız.'' yazılı etiketler bırakılmaya başlandı. Etiketlerin sahte olduğunu ve dolandırıcılık amaçlı bırakıldığını belirten Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''İSPARK'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Dolandırıcılar bu yöntemle, kredi kartı bilgilerinizi elde etmeye çalışmaktadır. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunuz.'' uyarısında bulundu.

Dolandırıcıların son hedefi İstanbul'da yol kenarlarına bırakılan araçların sahipleri oldu. Mega kentte park halindeki araçların üzerlerine İSPARK logolu "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız." yazılı etiketler bırakılmaya başlandı. Araç sahiplerinin kart bilgilerini elde etmeye çalışan dolandırıcılarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den önemli bir uyarı geldi.

ETİKETLER SAHTE

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız." yazılı etiketlerin sahte olduğunu bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den İSPARK logolu sahte etiket uyarısı: Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olun

"DİKKATLİ OLUNUZ"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu, 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' yazılı etiketler sahtedir. İSPARK'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Dolandırıcılık amaçlı bu etiketlerdeki QR kodunu okutan vatandaşlar, bir ödeme ekranına yönlendirilmektedir. Dolandırıcılar bu yöntemle, kredi kartı bilgilerinizi elde etmeye çalışmaktadır. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunuz."

İstanbul'da sahte park etiketleri uyarısı
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İSPARK logolu sahte etiket uyarısı: Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olun - Son Dakika


Son Dakika
11:54 İran Devrim Muhafızları, İsrail'i hedef aldı: Emir geldiğinde Hayfa şehrini füzelerle vuracağız
11:48 İlaç devi Roche, Telavant Holding'i 7,1 milyar dolara satın alıyor
11:44 İsrail'in saldırısında şoka giren Gazzeli Muhammed'den haber var
11:40 Bülent Ersoy'un eski eşi Popstar Armağan, müziği bırakarak ticarete atıldı
11:29 Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.785 lira seviyesinden işlem görüyor
11:24 Yükselişini sürdüren dolar 28,05 seviyesinden işlem görüyor
10:54 Spor dünyası yasta! Milli kick boksçu Buket Kaya, hurdaya dönen otomobilden sağ çıkamadı
10:50 Görüntü bombaların yağdığı Gazze'den! Kurtarma görevlisi canını kurtarmak için dakikalarca böyle koştu
10:49 İsrail, rehineleri aramak için Gazze'ye karadan girdi
10:41 Bayern Münih maçında oynayacak mı? Icardi'nin akıbeti belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2023 12:07:49. #1.13#
SON DAKİKA: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İSPARK logolu sahte etiket uyarısı: Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement