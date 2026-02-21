İsrail ABD'nin İran Stratejisinde Merkezi Rol Üstlenecek

İsrail basını, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısında, İsrail'in hava kuvvetleri, Askeri İstihbaratı (AMAN) ve istihbarat servisi Mossad aracılığıyla "merkezi bir rol" üstleneceğini yazdı.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesindeki askeri analist Ron Ben Yishai tarafından olası bir savaşın muhtemel senaryolarını ele alan analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la çatışmayı ele alma biçiminde geçen hafta sonu "dramatik bir değişim" yaşandığını belirtti.

Ben Yishai yazısında, "ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah üretmesini kalıcı biçimde engellemek için müzakere yolunu sonuna kadar kullanma konusunda kararlılığını sürdürse de, görüşmelerin başarısız olması halinde ABD gücünün kullanılması yönündeki politikası esaslı biçimde değişti." ifadelerine yer verdi.

-Trump, İran'a karşı hızlı bir operasyon yerine geniş kapsamlı bir saldırı kararı aldı

İsrailli analist, İran'a yönelik muhtemel saldırıların İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaştan "daha şiddetli olacağını ve muhtemelen daha uzun süreceğini" kaydetti.

Adını açıklamadığı ABD kaynaklarına dayandırarak Trump'ın, Pentagon ve ABD askeri uzmanlarının yanı sıra Washington'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey güvenlik yetkililerinin, ne kadar güçlü olursa olsun kısa süreli bir operasyonun istenen hedeflerin hiçbirine ulaşamayacağına yönelik kendisini ikna ettiğini belirten Ben Yishai, "Bunun üzerine Trump hızlı, güçlü ve kesin bir darbe yerine haftalar sürecek ezici bir harekat başlatmaya karar verdi." ifadelerini kullandı.

Ben Yishai, "hızlı bir darbenin ardından, Tahran'daki rejimin balistik füzeler ve saldırı amaçlı insansız hava araçları fırlatma kapasitesini büyük ölçüde koruyacağı, Hürmüz Boğazı'nı kapatma ve bölgedeki 11 ABD üssü ile İsrail'i tehdit etme imkanına sahip olmayı sürdüreceği" değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli analist, "İlk saldırıyı ister ABD gerçekleştirsin ister İran önleyici bir darbe indirmeye çalışsın, bu durum en az on güne kadar sığınaklarda ve güçlendirilmiş odalarda kalmak zorunda kalacağımız anlamına gelir; yurt dışındaki İsrailliler ise dönüş uçuşu bulmakta zorluk yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın bölgedeki ABD üslerini ve gemilerini hedef almasının muhtemel olduğunu, bunun da İran'ı çabalarını yalnızca İsrail'e yoğunlaştırmak yerine farklı alanlara dağıtmaya zorlayacağına işaret eden Ben Yishai, şunları kaydetti:

"Hizbullah'ın, Husilerin ve Iraklı milislerin İran'a yardım etme yönündeki vaatlerini yerine getirmeye çalışabilecekleri de göz önünde bulundurulmalı. Ancak kapasiteleri oldukça sınırlı ve Hizbullah fiilen savaşa girme konusunda istekli değil. İş bölümüne göre böyle bir durumda Lübnan ve Yemen cepheleriyle ilgilenme sorumluluğu İsrail'e ait olacaktır."

"Pentagon ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Trump'a, ramazan ayının sonuna kadar beklemesini tavsiye etmesinin muhtemel olduğunu" aktaran Ben Yishai, bu dönemde "dini coşkunun zirveye ulaştığını, bunun da (Tahran) rejiminin kendilerine saldıranlara karşı kitleleri kışkırtmasını ve protestocuları sokağa çıkmaktan caydırmasını kolaylaştıracağını" kaydetti."

Natanyahu Trump'tan İsrail'in İran'ın balistik füzelerine müdahale edebilmesi için söz aldı

Üzerinde hazırlık yapılan en muhtemel senaryonun, İsrail'in de katılacağı bir ABD saldırısı olduğunu belirten Ben Yishai, "Bu ortaklık İsrail ve ABD'de ele alındı, ancak iki hafta önce Washington'da Trump ile Netanyahu arasında gerçekleşen son görüşmede somut bir nitelik kazandı." ifadesine yer verdi.

Ben Yishai ayrıca şunları kaydetti:

"Görüşmede ele alınan konulardan biri de Netanyahu'nun, Trump'ın İranlılarla bir anlaşma yapması halinde İsrail'in balistik füzelerin geliştirilmesi, üretilmesi ve depolanmasına yönelik tesislere saldırmasını engelleyebileceği yönündeki endişeleriydi. Zira nükleer programın uzun süreli olarak durdurulmasının ardından balistik füzeler başlıca tehdit haline geldi."

İsrailli analist Netanyahu'nun balistik füzeleri ciddi biçimde sınırlamayan bir anlaşma yapılması durumunda İsrail'in İran'ın balistik füzelerine müdahale edebilmesi için Trump'tan onay aldığını vurguladı.

Ben Yishai, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısında, İsrail'in hava kuvvetleri, AMAN ve Mossad aracılığıyla "merkezi bir rol" üstleneceği sonucuna vardı.