 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrailli bakan, 7 Ekim saldırısına karışan Hamas üyeleri için idam istedi - Son Dakika

İsrailli bakan, 7 Ekim saldırısına karışan Hamas üyeleri için idam istedi

Son Güncelleme: 25.10.2023 09:38

İsrail'in Gazze bombardımanında 19. güne girildi. Saldırıların başından beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6 bine yaklaşırken İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim saldırılarına karışan Hamas üyelerine idam cezası verilmesi çağrısı yaptı.

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karışanlara "idam cezası verilmesi" için özel bir askeri mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

"YAPTIKLARI ZULMÜ FİLME ALDILAR"

Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına atıfta bulunarak, "Hamaslılara, Nazilerin ve onların ortaklarının suçlarına ilişkin yasaları uygulayacak özel bir askeri mahkeme kurulması ve öldüren, boğazlayan, tecavüz edenlere ölüm cezası uygulanması amacıyla Adalet Bakanı Yariv Levin'e çağrı yaptım. 7 Ekim'de İsrail devletine düzenledikleri saldırıda yaptıkları zulmü filme aldılar. Bir daha asla" ifadelerine yer verdi

GAZZE'Yİ KUŞATMAYA ALDILAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsrailli ölmüş, 5 bin 132 İsrailli yaralanmıştı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmıştı.

BİNLERCE MASUM SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şimdiye kadar, 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrailli bakan, 7 Ekim saldırısına karışan Hamas üyeleri için idam istedi - Son Dakika


Son Dakika
22:55 BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:32 Rize Ardeşen'de Halı Sahaya Mermi İsabet Etti
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 23:48:40. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailli bakan, 7 Ekim saldırısına karışan Hamas üyeleri için idam istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement