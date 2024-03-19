İsrail'in saldırılarında 20 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Politika

İsrail'in saldırılarında 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in gece boyunca Refah ve Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Refah'a yönelik 'kapsamlı bir kara operasyonu' düzenlemesi konusundaki 'derin endişelerini' dile getirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gece boyunca da devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gece boyunca Refah ve Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

19.03.2024 12:08  Güncelleme: 12:11
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İsrail'in gece boyunca Refah ve Nuseyrat Kampı'na düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonu" düzenlemesi konusundaki "derin endişelerini" dile getirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gece boyunca da devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gece boyunca Refah ve Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan ve 1 milyon Filistinlinin sığındığı Mısır sınırındaki Refah'ta evler ve apartmanların hedef alındığı saldırıda 14 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı.

Gazze Şeridi'nde bulunan Nuseyrat Kampı'na gerçekleştirilen saldırıda ise 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze şehrine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Deir El-Balah'ta da patlama sesleri duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 645'e, yaralananların sayısı ise 73 bin 676'ya yükselmişti.

Blinken Mısır ve Suudi Arabistan'a gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasını ve insani yardımların arttırılmasını görüşmek üzere Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edeceği açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'ın ilk olarak Kahire'yi ziyaret ederek Mısırlı yetkililerle görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Blinken'ın Mısır ziyaretinin ardından ise Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçerek Suudi yetkililerle bir araya geleceği aktarıldı.

Blinken'ın Mısır ve Suudi Arabistan ziyareti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana altıncı kez Orta Doğu'yu gerçekleştireceği ziyaret olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller konuya ilişkin açıklamasında, "Bakan Blinken, esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alan acil ateşkes anlaşmasına ulaşma çabalarını, Gazze'ye insani yardımın arttırılması için yoğun uluslararası çabalarını görüşecek" dedi.

Biden, Refah konusunda "derin endişe" duyuyor

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun Katar'da devam eden müzakereleri ve Gazze'deki insani krizi görüştüğü kaydedildi. Biden'ın Gazze genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaşan hayat kurtaran yardımların önemli ölçüde arttırılması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Biden'ın Netanyahu'ya İsrail'in kuzeydeki 1 milyon sivilin sığındığı Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonu" düzenlemesi konusundaki "derin endişelerini" dile getirdiği aktarıldı. Ayrıca Biden'ın sivillerin haklarının korunması, Gazze'ye yardımların güvenli ve engele takılmadan ulaştırılması gerekliliğini kaydettiği bildirildi.

Biden ve Netanyahu'nun fikir alışverişinde bulunmak ve Refah'ta "büyük bir kara operasyonu" olmadan Mısır-Gazze sınırını güvence altına alınmasını görüşmek üzere yakın zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail'in saldırılarında 20 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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