İsrail'de istihbaratın başındaki isimden Hamas itirafı: Sorumluluk bana ait

Hamas'ın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonuyla ilgili dikkat çeken itiraf geldi. İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet Başkanı Ronen Bar, Hamas'ın sürpriz operasyonu hakkında erken uyarı yapılmamasından kendisinin sorumlu olduğunu söyledi. Bar, "Yaptığımız bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki cumartesi günü saldırının engellenmesine olanak sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık. Teşkilatın başında olan kişi olarak bunun sorumluluğu bana ait." ifadelerini kullandı.

HAMAS'IN SÜRPRİZ OPERASYONU İSRAİL'DE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı operasyon, İsrail'de "istihbarat zafiyeti" tartışmalarını da beraberinde getirdi. İsrail'in, Hamas'ın operasyonundan önceden nasıl haberdar olmadığı merak konusu oldu.

"SORUMLULUK BANA AİT"

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet Başkanı Ronen Bar, Hamas operasyonlarının sorumluluğunu üstlendi. Bar, teşkilat üyelerine gönderdiği mektupta, Hamas'ın operasyonları konusunda erken uyarı yapılmamasından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, "Yaptığımız bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki cumartesi günü saldırının engellenmesine olanak sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık. Teşkilatın başında olan kişi olarak bunun sorumluluğu bana ait. Soruşturma için zaman olacak. Şimdi savaştayız" dedi. Savaşın kesin bir zaferle sona ereceğini ifade eden Bar, "Sınır ve zaman sınırı yok. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.

HAMAS'IN TELEFON GÖRÜŞMELERİ DİKKATE ALINMAMIŞ

İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın operasyonundan birkaç saat önce Gazze Şeridi'nde Hamas'ın üst düzey yetkililer arasında gece geç saatlerde yapılan telefon görüşmeleri tespit edildiği fakat büyük ölçüde dikkate alınmadığı ifade edildi. Haberlerde, Bar'ın Şin Bet genel merkezine gittiği ve küçük çaplı bir operasyonu öngörerek Gazze sınırına küçük bir ekibin konuşlandırılmasını emrettiği ifade edildi.

"MISIR İSRAİL'İ UYARDI" İDDİASI

Mısır'ın operasyondan 3 gün önce İsrailli yetkilileri Hamas konusunda uyardığı ifade edilmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bunu yalanlamıştı.