İsrail ve Hamas'tan Rehine Anlaşması

Politika

İsrail gazetesi Haaretz, Filistinli kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrail ve Hamas'ın anlaşmanın bir sonraki aşaması üzerinde mutabakata vardığını ve anlaşmaya uygun olarak 3 rehinenin serbest bırakılacağını duyurdu.

Hamas'ın 19 Ocak'ta varılan ateşkes çerçevesinde yapılması planlanan bir sonraki esir takası ertelediğini duyurmasının ardından bölgede tansiyon bir kez daha yükselmişti. Hamas'ın cumartesi rehineleri serbest bırakıp bırakmayacağı merakla beklenirken Filistinli kaynakların anlaşmanın planlandığı gibi devam edeceğini ve 3 rehinenin serbest bırakacağı kaydedildi. İsrail gazetesi Haaretz, Filistinli kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrail ve Hamas'ın anlaşmanın bir sonraki aşaması üzerinde mutabakata vardığını ve anlaşmaya uygun olarak 3 rehinenin serbest bırakılacağını duyurdu.

Hamas heyeti Kahire'de

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin devamı için Halil el-Hayya liderliğindeki Hamas heyeti Mısır'ın başkenti Kahire'ye dğn akşam saatlerinde geldi. Mısırlı yetkililerle görüşmelere başlayan Hamas yetkilileri ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ve esir değişimine ilişkin konuları ele alıyor. Hamas yetkilisi Mahmud Mardawi, görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek görüşmelerde 3 İsrailli esirin Cumartesi günü planlandığı gibi serbest bırakılacağına dair "olumlu sinyaller" alındığını söyledi.

Katarlı Al-Araby haber sitesi ise, Mısır İstihbarat Başkanı Hassan Rashad ile Hamas heyeti arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden görüşmelere ilişkin Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde iki taraf arasında esir takasının yeniden başlamasını sağlayacak bir "ilerleme" olduğu kaydedildi.

Hamas, rehinelerin serbest bırakılmasını ertelemişti

Hamas, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada ateşkes anlaşması çerçevesinde yapılması planlanan bir sonraki esir takası ertelediğini duyurmuştu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 Şubat'ta yapılması planlanan 6'ncı esir takasının bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini kaydetmişti.

Trump: "Kıyamet kopacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Beyaz Saray'da yapılan bir imza töreni sırasında Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Hamas'ın İsrail'in ihlalleri nedeniyle 15 Şubat'taki esir takasını ertelemesine atıfta bulunan Trump, tüm rehinelerin cumartesi günü saat 12.00'ye kadar serbest bırakılmaması halinde "ateşkesin iptal olabileceğini" ve "kıyametin kopacağını" söylemişti. Trump, böyle bir durumda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek "Eğer tüm esirler cumartesi günü saat 12.00'ye kadar geri dönmezse, ki bunun uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum, o zaman iptal edin (ateşkesi), tüm bahisleri kapatın ve kıyametin kopmasına izin verin derim" ifadelerini kullandı. Esirlerin parça parça değil, tamamının serbest bırakılmasını isteyen Trump, "Hepsi, parça parça değil; iki, bir, üç, dört veya iki değil, cumartesi günü saat 12.00'ye kadar iade edilmezlerse, işte o zaman kıyametin kopacağını söyleyebilirim" demişti.

"Hamas ne demek istediğimi anlayacak"

Bu konudaki nihai kararı İsrail'in kendisinin vereceğini belirten Trump, "Cumartesi günü saat 12.00'de esirlerin hepsini geri istiyoruz. Kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu değiştirebilir. Ancak kendi adıma, cumartesi günü saat 12.00. Eğer rehineler burada olmazlarsa, kıyamet kopacak" demişti. "Kıyamet kopacak" derken neyi kastettiği sorulduğunda ise Trump, "Öğreneceksin, onlar da öğrenecek. Hamas ne demek istediğimi anlayacak" yanıtını vermişti. - TEL AVİV