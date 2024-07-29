İsrailli bakan Katz\'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin\'in izinden gidiyor

Politika

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la skandal ifadeler kullandı. "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi.

ERDOĞAN: NASIL LİBYA'YA GİRDİYSEK BENZERİNİ İSRAİL'E DE YAPARIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize'de AK Parti İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Türkiye'nin savunma sanayiinde güçlü olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, İsrail'e dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Erdoğan, "Savunma Sanayii'nde bizim ithalat-ihracatımız neydi, nereye geldik ama sevgili kardeşlerim bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunları yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım." ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Erdoğan'ın bu sözleri, İsrail'i çıldırttı. Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz yine skandal bir paylaşım yaptı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını birlikte paylaşan Katz, küstah ifadeler kullandı. Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi.