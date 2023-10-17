İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ediyor.
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi. Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.
Bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı. Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.
Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan kalabalığın protestosu sloganlar eşliğinde sürüyor.
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