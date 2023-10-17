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İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto - Son Dakika

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto

Son Güncelleme: 18.10.2023 00:35

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, saldırıyı protesto etti. Ellerinde Filistin bayraklarıyla gelen katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ediyor.

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Polis, kalabalığı dağıtmaya çalışıyor

"KATİL İSRAİL FİLİSTEN'DEN DEFOL"

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi. Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Polis, kalabalığı dağıtmaya çalışıyor

POLİSLE GRUP ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı. Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Polis, kalabalığı dağıtmaya çalışıyor

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan kalabalığın protestosu sloganlar eşliğinde sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto - Son Dakika
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