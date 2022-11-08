İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "aday" göndermesi: Adayımızı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "aday" göndermesi: Adayımızı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor

09.11.2022 00:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı'nın adayı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanının adayı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Esas mesele 6'lı masa dimdik ayakta durmak zorunda. Ben 6'lı masanın neferiyim. Aday olma meselesi detay benim için. O en son mesele." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de yayınlanan Gündem Özel programına katıldı. İmamoğlu burada İBB'nin metro çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı adaylığı, ulaşım zamları ve TOGG açılışına neden katılmadığına dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İstanbul'un bugününe ve yarınına dertleniyoruz. Biz İstanbul'un bütününe ezbere bakmıyoruz, günü kurtarmıyoruz, bir avuç insanın beklentisine odaklanmıyoruz. Bugünü, yarını önceleyen büyük bir değişim başlattık."

"METRO MESELESİ CİDDİYE ALINMALI"

"İstanbul metro açısından fukara bir kent durumunda aslında. Yani baktığınızda 16 milyon nüfusu olan bir kentin 230 kilometrelik bir raylı sisteme sahip olması fukara bir durumdur. Metro meselesi ciddiye alınmalı. 10 tane metro hattı, 12 tane metro hattına ihale yapılıyor. Toplam uzunluğu 141 kilometre. Bunun 7 tanesini 2017'de o dönemin belediye başkanı durduruyor. Üç hattın da ödeneği bittiği için durduruluyor. Biz Alibeyköy- Eminönü hattında yoğun bir çalışma ortaya koyduk. Mahmutbey- Mecidiyeköy hattını hizmete açtık. Alibeyköy-Eminönü hattının Cibali'ye kadar olan kısmını hizmete açtık."

"BEN 6'LI MASANIN NEFERİYİM"

"Bu 6'lı masanın işi. Halkıyla beraber düşünecek, karar verecek. Sayın Cumhurbaşkanının adayı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Esas mesele 6'lı masa dimdik ayakta durmak zorunda. Ben 6'lı masanın neferiyim. Aday olma meselesi detay benim için. O en son mesele. 86 milyon insanın yüzü İstanbul'a bakıyor. Ben İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine moral vermekle yükümlüyüm."

"TOGG'DAN ARAÇ ALMAK İSTİYORUZ"

"Togg'un açılışına davet edilmedim. Edilseydim giderdim. Benim bir taahhüdüm de var, tarihi yarımadanın biz karbon salımını sıfır haline getiriyoruz. Biz burada kullanacağımız araçları Togg'dan alıp kullanmak istiyoruz. Henüz yanıt gelmedi. Beni açılışa davet etmiyorlar, korkuyorlar. Çünkü iş yapıyoruz. Beni sadece Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına davet ettiler."

"İBB'NİN AKARYAKIT GİDERLERİ, TARİHTE İLK KEZ GELİRLERİNİ AŞTI"

"Metronun enerji tüketimi elektrik. Öyle faturalar ödüyoruz ki, 750 milyon liraya çıktı İSKİ'nin bir aylık faturası. 2023'ün İSKİ bilançosunda enerji gideri 16 milyar lirayı aşıyor. Mazotun artışını ben söylemeyeyim siz biliyorsunuz. Her gün özel halk otobüsleri, taksiciler kapımızda. Bu arada taksi de bulamıyorsunuz. İstanbul'da yetersiz taksi var. Taksici de zarar ediyor. Siz buna zam yapmazsanız tekerin dönmesi mümkün değil. Türkiye'nin temel meselesi gelir dağılımı meselesi. Elektrik faturasını Metro A.Ş ödemezse metro nasıl hareket edecek? Bu zamların başladığı dönemde yüzde 230 civarında akaryakıt artışı söz konusu. İETT'de bir yıl içinde yüzde 270 mazotun artışı. İETT'nin sadece akaryakıt giderleri şu anda toplam yolcu gelirlerini tarihinde ilk defa aştı. Biz sadece İETT'yi 5.2 milyar lira sübvanse ediyoruz. Zam kaçınılmaz."

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Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'aday' göndermesi: Adayımızı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "aday" göndermesi: Adayımızı merak etmesi bizi ilgilendirmiyor - Son Dakika
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