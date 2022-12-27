Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi! Kritik 3 konu ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi! Kritik 3 konu ele alındı

27.12.2022 23:18

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından aralarında kriz yaşandığı öne sürülen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından liderler açıklama yapmadan ayrılırken zirvede 6'lı masanın yol haritası, cumhurbaşkanı adayı ve AK Partinin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) getirdiği başörtüsü kapsamında anayasa değişikliği ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun (İBB) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında iplerin gerildiği iddiaları kamuoyuna yansıdı. İmamoğlu'nun hapis cezası aldığı gün Kılıçdaroğlu Almanya'da temaslarda bulunurken, Saraçhane'deki akşam mitingine İBB Başkanı'yla Meral Akşener'in katılması iddiaları alevlendirdi.

SARAÇHANE MİTİNGİNDEN SONRA İLK BULUŞMA

Kriz iddiaları gündemdeki yerini korurken, iki lider, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine Ankara Çankaya'daki Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Saraçhane mitinginden sonra ilk kez buluşan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi 19.45'te başladı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirirken, görüşme 2 saatten fazla sürdü. Liderler, toplantının ardından açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.

YOL HARİTASI ELE ALINDI

Ahlatlıbel Zirvesi'nde hangi konuların görüşüldüğü merak konusu oldu. Altılı Masa'nın yol haritasını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, 5 Ocak'ta yapılacak Altılı Masa toplantısını da görüştü.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUŞULDU

6 siyasi partinin karar vereceği cumhurbaşkanı adayı için zamanlama konusunun da ele alındığı zirvede, "Altılı Masa dağılır mı, liderler arasında gerginlik mi var?" söylemlerini sonlandırma konusunda uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

AK PARTİ'NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ GÖRÜŞÜLDÜ

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmede ele aldığı konular arasında, AK Parti ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu başörtüsü kapsamında anayasa değişikliği de yer aldı. Kılıçdaroğlu, iktidarın teklifine destek vermeyeceklerini vurgularken, Akşener ise aykırı kıyafetlere kapı açacak ve toplumun bir kesimini korumasız bırakacak düzenlemenin revize edilmesi halinde destek vermeyi düşündüğünü söyledi.

İKİ LİDER AYNI GÖRÜŞTE BİRLEŞTİ

Kulis bilgisine göre, Altılı Masa'nın başörtüsü ve kadın kıyafet özgürlüğü gibi konularda yeni bir teklif hazırlayarak Meclis'e götürebileceği ifade edildi. Akşener ve Kılıçdaroğlu, söz konusu tartışmaların, asıl sorun olan ekonomik krizi gölgelediği, bu durumun iktidarın işine yaradığı görüşünde birleşti.

YORUMLAR
500
CHP'li Engin Altay'ın beğendiği paylaşım olay oldu: Akşener, Kılıçdaroğlu'na aday olma diyecek CHP'li Engin Altay'ın beğendiği paylaşım olay oldu: Akşener, Kılıçdaroğlu'na aday olma diyecek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in görüşmesi sona erdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in görüşmesi sona erdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, 6'lı Masa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi! Kritik 3 konu ele alındı - Son Dakika


Son Dakika
22:59 Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi! Kritik 3 konu ele alındı
22:58 Cristiano Ronaldo transferinin bitmiş olabileceğini gösteren kare geldi
22:23 Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na şaşırtan lakap!
22:14 Müge Anlı'nın stüdyosu karıştı! Rahmi Özkan suratına tükürdü
22:05 Fenerbahçe konuk ettiği Hatayspor'u farklı devirdi! Maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
21:57 Asgari ücrette pazarlık sürecini TÜRK-İŞ Başkanı anlattı: 8 bin lira meselesini kim konuştu bilmiyorum
21:44 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye dikkat çeken mesaj: Güven mektubunu dört gözle bekliyorum
21:15 İçki içerken bıçaklandı! Alkol komasına girip yaşamını yitirdi
21:12 Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye şut yağdırdı
20:03 Aracında onlarca kilo patlayıcı bulunan polisten duruşmaya damga vuran sözler: Tahliye olmak istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 23:31:45. #1.13#
SON DAKİKA: Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi! Kritik 3 konu ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement