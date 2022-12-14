İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı

14.12.2022 16:15

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak istenen duruşmanın yapıldığı gün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahatinde olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Kılıçdaroğlu'na böylesine önemli bir günde neden Almanya'ya gittiğine yönelik sorular yöneltti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması başladı. Savcı üçüncü duruşmada da siyasi yasak ve hapis istedi. Son savunmalar için duruşmaya 16.00'a kadar ara verildi.

İMAMOĞLU'NDAN İSTANBULLULARA KRİTİK ÇAĞRI

İmamoğlu'nun kararın beklendiği dakikalarda sosyal medya hesabından İstanbullulara yaptığı çağrı ise büyük ses getirdi. İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

BÖYLESİNE ÖNEMLİ BİR GÜNDE ALMANYA SEYAHATİNE ÇIKTI

Adliyedeki tansiyonun her geçen dakika yükseldiği bir süreç devam ederken, İmamoğlu için böylesine önemli bir dava gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahatine çıkması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRİ YAĞMURU

Ana temasını endüstri dönüşümünün oluşturacağı Almanya programında danışman Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyecek olan Kılıçdaroğlu'nun seyahat tarihini böylesine kritik bir gün olarak seçmesini eleştiren çok sayıda kullanıcı özellikle Twitter üzerinden eleştiri yorumlarında bulundu. İşte o yorumlardan bazıları;

İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi oldu
İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi oldu
İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi oldu
İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi oldu
İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi oldu
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Son Dakika Politika İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun yargılandığı gün Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika
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