İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce açılan sergiye soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce açılan sergiye soruşturma başlatıldı

Son Güncelleme: 05.09.2023 14:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Feshane'de açılan ve müstehcenlik, çıplaklık ve dini değerlere hakaret içerdiği iddia edilen sergiye ilişkin soruşturma başlattı.

İBB tarafından Feshane'de açılan sergi bazı vatandaşlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; müstehcenlik, çıplaklık ve dini değerlere hakaret içerdiği iddia edilen sergiye ilişkin soruşturma başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu karara "Utanç verici. Öyle bir ortam yaratılıyor ki kimse ülkeye gelmesin" sözleriyle tepki gösterdi.

"AHLAKA VE EDEBE AYKIRI GÖRÜNTÜLER SERGİLENİYOR"

Yesevi Alperenler Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, Feshane'de açılan 'Ortadan Başlamak' adlı serginin müstehcenlik, çıplaklık ve dini değerlere hakaret içerdiği iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Söz konusu dilekçede, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Tasavvuf Müzesi' yapılacak diyerek 4 yıl evvel kapatılan Feshane'de yaklaşık 1 ay önce 'Ortadan Başlamak' adlı bir sergi açıldı. Bu sergide Eyüp El Ensari hazretlerinin türbesinin yanı başında sanat adı altında sergilenen, çıplaklık, müstehcenlik, sapkınlık içeren figürler, heykeller, fotoğraflar ve resimler bulunması kökü bu topraklara, milli ve manevi değerlere bağlı biz İstanbulluları derinden yaralamış, ziyadesiyle üzmüştür. Ahlaka ve adaba aykırı olan bu görüntülerin sergilenmesine sebep olan kişiler hakkında ceza verilmesini ve bu serginin kapatılmasını saygıyla arz ve talep ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

SORUMLU KİŞİLERİN İSİMLERİ TALEP EDİLDİ

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç duyurusu incelemesi tamamlandı. Başsavcılıkça 'halkı kin düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği'ne yazı yazılarak söz konusu serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişi ya da kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi talep edildi.

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İMAMOĞLU: AKLI BAŞINDA İNSANLARI GÖREVE DAVET EDİYORUM

Söz konusu gelişme üzerine bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Feshane'de açılan sergi üzerinden adalet adına bir savcının yazdığı çağrıya bakıyorum utanç verici. Siz diyorsunuz ki bütün dünyaya arkadaş bizde demokrasi yok, hele sanata da saygı yok. Böyle bir ortamı yaratıyorsunuz ki kimse bu ülkeye gelmesin. Bugün hükümetin içindeki aklı başındaki insanları göreve davet ediyorum. Ülkemize bu denli kalıcı zarar vermeye hazır tetikte bekleyen kötü insanlara tedbir alsınlar. Devletin bütün kademelerini harekete geçirip acil kamulaştırma kararı çıkarıyorsunuz. Niyetiniz başka bir şeyse azıcık delikanlı olur derler. Seçime gittikçe bu işler artıyor. Kötü manzaraları sonlandırın. Gelin bu ülkede farklı bir dönemi gerçekten yaşatın insanlara. Tam bir demokrasi adına kepazelik. Yüzbinlerce insanın etkinliklere katıldığı bir yere bu tür suçlama yazık" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce açılan sergiye soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce açılan sergiye soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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