 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Esenyurt'ta 512 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

İstanbul Esenyurt'ta 512 kaçak göçmen yakalandı

Son Güncelleme: 03.11.2023 10:05

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, 512 kaçak göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını belirtti. Ayrıca, kaçak göçmenlere ev sahipliği yapan 41 kişiye para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Esenyurt'ta, İstanbul emniyeti ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, tespit edilen 512 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, yakalanan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını belirtti.

HER NOKTADA GBT SORGUSU YAPILDI

Esenyurt'ta, İstanbul Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik denetimler yapıldı. 452 polisin görev aldığı denetimler kapsamında; konutlarda, metruk binalarda, parklarda, cadde ve sokaklarda yabancı uyrukluların evrak ve GBT sorgusu yapıldı. Kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi.

Esenyurt'ta 512 kaçak göçmen yakalandı

41 EV SAHİBİNE PARA CEZASI

Uygulama kapsamında Esenyurt'un çeşitli yerlerine 30 sabit noktada Mobil Göç Noktası kuruldu. Burada parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 512'sinin kaçak göçmen oldukları tespit edildi. 512 kaçak göçmenden 318'inin kalabalık biçimde yaşanan konutlarda yakalandığı öğrenildi. Kaçak göçmen olduğunu bildiği halde evlerini kiraya verdiği tespit edilen 41 ev sahibine de para cezası uygulandı. Söz konusu evler kapatılarak mühürlendi.

Esenyurt'ta 512 kaçak göçmen yakalandı

GÖÇMENLER ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta 512 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, İstanbul, Esenyurt, Operasyon, Göçmenler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Esenyurt'ta 512 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:56 Kılıçdaroğlu'na destek için asılan pankarttaki yazım hatası dalga konusu oldu
11:43 Dilan Polat'ın işletmecisi, ailenin parasını aklamaya çalışırken yakalandı
11:33 Dünyaca ünlü kripto para borsasının kurucusu, dolandırıcılıktan hapse giriyor
11:19 İsrail'in kanlı planı deşifre oldu! Gazze'yi ikiye bölecekler
11:14 Blinken savaşın başından beri 3. kez İsrail'de! Gazze'de sivillere verilen zararın azaltılmasını talep edecek
11:08 Suudi Arabistan'dan TFF'ye 100 milyon euroluk çılgın teklif
11:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirveye damga vuran Gazze mesajı
11:04 Gecekondu mahallesindeki komşuları Polat çiftini anlattı
11:03 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı
10:56 Bu yıl kış gelmeyecek! Meteoroloji uzmanından ürküten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 12:08:14. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta 512 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement