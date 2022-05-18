İstanbul'un fethi Atatürk Havalimanı'nda kutlanacak! Erdoğan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal istersen sen de gel" dedi - Son Dakika
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İstanbul'un fethi Atatürk Havalimanı'nda kutlanacak! Erdoğan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal istersen sen de gel" dedi

18.05.2022 13:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı tartışmalarına yanıt verdi ve "29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Biz orada 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'ni kutlayacağız, ağacı dikeceğiz, bahçenin temelini de atacağız" açıklamasında bulundu.

Pistinin bir bölümü sökülerek hastane yapılan kalanı da sökülmek istenen ve yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'na ilişkin tartışmalar sürüyor. Muhalefetle iktidarı karşı karşıya getiren proje, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"SADAT tartışması bitmeden Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz Millet Bahçesi'e binbir yalanla saldırmaya başladılar. Bu tesisin adı 12 Eylül darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı idi. 28 Şubat'a kadar darbecilerin ihaneti, gizlemek için kullandıkları araç Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemleridir.

"İSTANBUL HAVALİMANI ÜLKEMİZİN KAZANIMLARINDANDIR"

Dünyanın pek çok yerinde yapıldığı gibi yeni havalimanı inşa ettik. Bundan bile rahatsız oldular. Sadece kargo bölümü Atatürk Havalimanı kadar olan İstanbul Havalimanı ülkemizin kazanımlarında yer etmiştir. Atatürk Havalimanı'nın bir pisti oradaki hastaneye hizmet etmek üzere tutulmaktadır. Yeni havalimanı milletin cebinden tek kuruş para çıkmadan inşa edilmiş, milletin cebine para aktaran bir kaynak haline gelmiştir. Dünyanın en prestijli havalimanları arasına giren bu eseri itibarsızlaştırma çabaları beyhudedir. Millet bahçesine çevrecilik adına karşı çıkmaları tam bir garabettir.

"BAY KEMAL BİZİM O KADAR BOŞ VAKTİMİZ YOK"

Bu hizmete itiraz edenin bırakın çevreciliğini insanlığından şüphe etmek lazım. Bu zat daha eskiden millet bahçesini o kadar sahiplenmişti ki bu projeyi telefonunu dinleyerek kendisinden çaldığımızı iddia etmişti. Bay Kemal bizim o kadar boş vaktimiz yok.

"29 MAYIS'I ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KUTLAYACAĞIZ"

Sermaye sahiplerinden devletin memuruna kadar herkesi tehdit edip ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil ihanettir.Bunlar sadece dışarda hazırlanan projelerde kendilerine verilen görevi yaparlar. Ülkenin her kazanımına balta vurmayı siyaset sanan bu güruhu zavallılığı ile başbaşa bırakıyoruz. Dikili tek bir ağaçları, hiçbir hizmetleri olmayanların sadece yıkmakla, nefret dili ile kendilerini göstermelerini devraldıları faşist mirasa bağlıyoruz. Varsın onlar İstanbul'a hizmet diye musluk açmaya devam etsinler. 29 Mayıs'ı da Bay Kemal istersen sen de gel, Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Sen 700 kişiyi falan topla oraya götür. Ama biz orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayacağız. O gün ağacı dikeceğiz ve inşallah bahçenin temelini de atacağız."

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SON DAKİKA: İstanbul'un fethi Atatürk Havalimanı'nda kutlanacak! Erdoğan açıkladı, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal istersen sen de gel" dedi - Son Dakika
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