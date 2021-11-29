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İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi - Son Dakika

İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi

29.11.2021 17:50
İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi

Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada beraat kararı verildi. Kararın gerekçesinde ise, "Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir" ifadelerine yer verildi.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ üyeliğinden yargılandığı dava, istinaf mahkemesine görüldü. Mahkeme, 'FETÖ'den beraat' kararını hukuka uygun buldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın cezalandırılması talebiyle, Yeter'in avukatı Selçuk Nuray da delil yetersizliğinden değil, müvekkilinin tüm suçlamalardan suçsuz bulunması yönüyle beraat kararını istinaf etti.

TEMYİZ YOLU AÇIK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, "Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, tartışılan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından, Cumhuriyet Savcısı ve sanık avukatının istinaf talepleri yerinde görülmemiştir" diyerek, kararı hukuka uygun buldu. Ceza Dairesi, kararın Yargıtay yönünden temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

"SAYGI DUYMAK YETERLİ SAYILMADI"

Habertürk yazarı Yasemin Güneri de söz konusu davayı gündeme getirerek, beraat gerekçesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Güneri, Yeter'in beraat gerekçesinde "Gülen'e saygı duymanın örgüt üyeliği için yeterli sayılmadığını belirterek" şu ifadeleri kullandı:

"Gerekçeye baktığımızda örgüt liderine saygı duymak suç değil, Bank Asya'ya örgütün talimatı doğrultusunda para yatırmak suç değil, örgütün yayınlarını okumak suç değil, örgütün ideolojisini benimsemek suç değil…"

İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi

Fetullahçı Terör Örgütü, Başbakan Yardımcısı, Ceza Dairesi, Bülent Arınç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi - Son Dakika
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