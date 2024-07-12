İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü - Son Dakika
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Politika

İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i beklerken sabırsızlığını gözlerini devirerek gösterdi. Bu durum, bazı gözlemcilerin dikkatini çekti ve Financial Times muhabiri Meloni'nin 'üst düzey göz devirme yeteneğini' sergilediğini belirtti. Biden ve Stoltenberg, zirveyi 10:40'ta açtılar ve Biden, etkinliğin başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra Beyaz Saray'dan ayrıldı.

12.07.2024 09:59  Güncelleme: 10:42
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken sabırsızlandığını göstermek için gergin bir şekilde gözlerini devirdiği görüldü.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Perşembe sabahı NATO Zirvesi'nin üçüncü gününü açmak için Başkan Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i beklerken sabırsızlandığını belli etti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile konuşurken Meloni, tavana bakıp gözlerini devirdi ve koluna dokunarak saat takmadığını gösterdi. Bir kişi cep telefonunu çıkarıp saati kontrol ettiğinde Meloni tekrar gözlerini devirdi ve kameraları fark etti.

GÖZ ÇEVİRME YETENEĞİNİ GÖSTERDİ

Meloni'nin tepkisi bazı gözlemcilerin dikkatini çekti. Bir Financial Times muhabiri, Meloni'nin "üst düzey göz devirme yeteneğini" sergilediğini belirtti. Biden ve Stoltenberg zirveyi nihayet 10:40'da açtı. Biden, etkinliğin başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra Beyaz Saray'dan ayrıldı. Beyaz Saray ayrıca Biden'ın solo basın toplantısını 18:30'a erteledi.

Bu yaz Biden'ın Meloni'yi beklettiği ilk olay değildi. Geçen ay İtalya'daki G7 toplantısına en son katılan lider olmuştu. Meloni, "Böyle bir kadını bekletmemelisin," diye şaka yapmıştı.

İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken sabırsızlandığı ve gözlerini devirdiği görüldü
İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi\'nde Biden\'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü

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Son Dakika Politika İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erdal Sağ: Meloni vücut dili & gözliyle konuşuyor. 2 0 Yanıtla
  • Fırat Yanku: komik kadın 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü - Son Dakika
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