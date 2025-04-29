İtalya Başbakanı Meloni: "Türk ve İtalyan şirketlerinin dinamizm ve kapasitesine güveniyoruz"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya- Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Türk ve İtalyan şirketlerinin dinamizm ve kapasitesine güveniyoruz" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı İtalya-Türkiye İş Forumu'nda iş insanlarına hitap etti. Başkent Roma'daki Parco dei Principi Oteli'nde gerçekleştirilen İtalya-Türkiye İş Forumu'nda bir araya gelen Türkiye ve İtalya'dan toplam 620 kadar şirketin temsilcilerine hitap eden Meloni, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkilerin mükemmel durumda olduğunu diğer yandan iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonominin ötesinde stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Meloni, "İki ülke Akdeniz'de müttefik konumunda. Ülkelerimiz birbirine çok bağlı ve sanayilerimiz birbirini tamamlayıcı özellikte" dedi.

Türk ve İtalyan şirketlerinin birçok alanda ortak projelere imza attıklarını ve bunu başarılı altyapı projelerinde de görmenin mümkün olduğunu vurgulayan Meloni, Türkiye'nin Avrupa'da ticari anlamdaki varlığının güçlü bir şekilde sürdürülebilmesi için de elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"Bu forum, birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor"

Türkiye ve İtalya hükümetleri tarafından ortaya konan ticaret hacmi için yeni bir ortak hedef belirleyerek, bunu 40 milyar dolar seviyesine yükselttiklerini söyleyen Meloni, "Türk ve İtalyan şirketlerinin dinamizm ve kapasitesine güveniyoruz" dedi.

Meloni, "Bu forum, birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Aynı zamanda yatırımların kolaylaştırılması ve önünün açılmasının önemini ortaya koyuyor. Bu forum, İtalya'nın özellikle daha verimli ve etkin bir şekilde yatırım çekmeye çalıştığı ve bu amaçla büyük bir emek harcadığını gösteriyor. Türk partnerimiz Avrupa ve Akdeniz'de sanayi alanındaki güçlerini artırmak için büyük emek harcıyor ve kararlılıkla hareket ediyor" dedi.

Baykar'ın İtalyan şirketleriyle yaptığı anlaşmaları ve İHA üretiminde stratejik ortaklıklara imza attığını ifade eden Meloni, "Bu özellikle Avrupa'daki İHA pazarımızın büyümesi için önemli bir husus. İtalyan tesislerinin ve Made in İtaly markalarının güçlendirilmesi konusunda özellikle bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu aynı zamanda istihdam açısından da önemli ve bu noktaya hassasiyet gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz kaynaklarının kullanımı ve Avrupa'ya aktarımı konusunda da çalışmaları olduğunu ifade eden Meloni, bu sahadaki işbirliğini derinleştirmek istediklerini ifade etti.

Turkcell ve Sparkle arasındaki anlaşmayı da telekomünikasyon açısından önemli bulduğunu vurgulayan Meloni, "Bu proje, çok ileri teknolojiye sahip bir network kurmayı ve Orta Doğu ve Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir sistemin tesisini öngörüyor" dedi.

"Yapay zeka ve ekolojik dönüşüm konularında da çalışıyoruz"

Meloni, "Aynı zamanda arkeolojik zenginliklerimizin ortaya çıkarılması ve değerinin korunması açısından da çalışmalar yapıyoruz. Bu açıdan yatırım çekmek ve istihdam oluşturma hedeflerimiz bulunuyor. Ekonomik ve ticari açıdan ilişkilerimiz gerçekten sağlam ve geleceğe de oldukça güvenle bakıyoruz. Yapay zeka ve ekolojik dönüşüm konularında da çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine katılımları ve ziyaretleri için teşekkür eden Meloni, "Aramızdaki işbirliğini daha da artırdıkları ve zenginleştirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu forumu yeni bir başlangıç olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İtalya'dan önde gelen şirketler bir araya geldi

DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi ve ITA (İtalya Ticaret Ajansı) iş birliğinde tertiplenen forum kapsamında savunma, havacılık ve siber güvenlik gibi stratejik sanayi alanlarında, sürdürülebilir enerji, döngüsel ekonomi, son teknoloji üretim ve markalaşma gibi konularda paneller düzenlendi ve Türk ve İtalyan iş insanları arasında bağlantılar oluşturulması ve şirketler arasında toplantılar gerçekleştirildi.

İtalya'dan yaklaşık 345, Türkiye'den ise yaklaşık 275 şirketin temsilcilerinin katıldığı İş Forumu'na Türk iş insanları, İtalya'dan Edison, Eni, Saipem, BH Nuovo Pignone, Tenaris, FSI, Alstom Italia, Mermec ve Webuild'in de aralarında bulunduğu tanınmış firmaların temsilcileri ile bir araya geldi. - ROMA