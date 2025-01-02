İtalya, İran'dan Gazeteci Sala'nın Serbest Bırakılmasını İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İtalya, İran'dan Gazeteci Sala'nın Serbest Bırakılmasını İstedi

İtalya, İran\'dan Gazeteci Sala\'nın Serbest Bırakılmasını İstedi

İtalya, gözaltındaki gazeteci Cecilia Sala'nın derhal serbest bırakılması için İran büyükelçisini çağırdı.

02.01.2025 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanlığı, 19 Aralık'ta Tahran'da gözaltına alınan gazeteci Cecilia Sala'nın derhal serbest bırakılmasını talep etmek için İran'ın Roma Büyükelçisi Muhammed Rıza Saburi'yi bakanlığa çağırdı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Roma Büyükelçisi Muhammed Rıza Saburi'nin bakanlığı çağrıldığı belirtildi. İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alınan 29 yaşındaki gazeteci Cecilia Sala'nın derhal serbest bırakılmasının talep edildiği, Sala'nın gözaltına alınmasıyla ilgili "ciddi endişe" duyulduğu ifade edildi. Sala'ya insani muamele gösterilmesi gerektiği aktarıldı. İtalya'nın Tahran Büyükelçiliğindeki personelin Sala'yı ziyaret etmesine ve gazetecinin taleplerinin karşılanmasına izin verilmesi istendi.

İtalyan medyası Sala'nın, gece gündüz neon ışıkla aydınlatılan dondurucu soğuktaki bir hücrede tutulduğunu aktardı. Gazetecinin gözlüklerine el konulduğu, dış dünyayla neredeyse hiç temasının olmadığı belirtildi.

Ne olmuştu?

İtalyan gazeteci, İran toplumu hakkında haber yapmak üzere 13 Aralık'ta İran'a gelmiş, 19 Aralık'ta "yasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Cecilia Sala, 17 Aralık'ta sosyal medya hesabından hazırladığı "Tahran'da ataerkillik üzerine bir sohbet" başlıklı yayının bağlantısını paylaşmıştı. Sala'nın çalıştığı medya şirketi Chora tarafından yapılan açıklamada, Sala'nın gazeteci vizesiyle başkent Roma'dan İran'a seyahat ettiği ve 20 Aralık'ta geri dönmeyi planladığı ifade edilmişti.

Rehine pazarlığı iddiası

Öte yandan İsviçre-İran vatandaşı iş adamı 38 yaşındaki Mohammad Abedini Najafabadi, 16 Aralık'ta İstanbul'dan gittiği Milano'daki Malpensa Havalimanı'nda ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İtalya basınında yer alan haberlerde, Sala'nın rehine pazarlığı için gözaltına alınmış olabileceğine dikkat çekilmişti. Haberlerde, İran'ın Najafabadi'nin serbest bırakılmasını istediği ve buna karşılık Sala'yı serbest bırakabileceği iddiasına yer verilmişti. - ROMA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Tahran, İtalya, Dünya, İran, roma, Son Dakika

Son Dakika Politika İtalya, İran'dan Gazeteci Sala'nın Serbest Bırakılmasını İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
14:59 DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:23:19. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya, İran'dan Gazeteci Sala'nın Serbest Bırakılmasını İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.