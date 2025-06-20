İYİ Parti\'den George Aslan\'a Ceza Talebi

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, " DEM Parti'li George Aslan'a tıpkı 2017 yılında olduğu gibi ceza verilmesi gerektiğini ve İç Tüzük hükümlerine göre bu ihanet konuşmasının Meclis tutanaklarından çıkarılmasını talep ettik" dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın TBMM Genel Kurulu'nda sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı açıklamaların bir benzerinin geçmiş yasama döneminde HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan tarafından yapıldığını ve Paylan'a ceza verildiğini söyledi.

'ŞİMDİ GÖREV NUMAN KURTULMUŞ'TADIR'

Söz konusu oturumda İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasını reddettiklerini vurgulayan Çömez, "İYİ Parti olarak devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyabilmek için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Onun için itiraz ettik, onun için milletvekillerimizin mikrofonları kapatıldı, milletvekillerimize ceza verildi. Ama bu alçakça kurgunun ve kumpasın muhatabı olanlar ne yazık ki parlamentoda aldıkları sözlerle, Türk milletine ve devletine hakaret ettiler. Dolayısıyla biz bu sürece şiddetle itiraz ettik ve onunla ilgili gerekenleri yaptık. Bugün Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkan Vekilimiz Buğra Kavuncu ve ben, bir dilekçe ile Meclis Başkanlığı'na müracaat ettik. Yaptığımız müracaatta Meclis İç Tüzüğü'nün gerekli maddeleri dikkate alınarak konuşmayı yapan DEM Parti Milletvekili George Aslan'a, tıpkı 2017 yılında olduğu gibi ceza verilmesi gerektiğini ve İç Tüzük hükümlerine göre bu ihanet konuşmasının Meclis tutanaklarından çıkarılmasını talep ettik. Şimdi görev, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tadır" dedi.