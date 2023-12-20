İYİ Parti\'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar

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İYİ Parti'den yapılan açıklamada siyasi operasyonlarla partinin yıpratılmaya çalışıldığı belirtilerek, "Belediye meclis üyelerimiz ve ilçe yöneticilerimiz istifa ettirilmek istenmektedir. Başka bazı illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır. Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur." ifadelerine yer verildi.

İYİ PARTİ'DEN "SİYASİ OPERASYON" ÇIKIŞI

İstifa rüzgarlarının estiği İYİ Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında İYİ Partili belediye başkanlarına transfer teklifi yapıldığını, bunun siyasi operasyon olduğu belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde kurduğumuz İyi Partimiz, genel seçimlerin ardından milletimizin iradesine uygun şekilde iki kutuplu siyaset düzenine karşı başkaldırının sembolü olmayı sürdürmektedir.

"MECLİS ÜYELERİNİ BİRTAKIM VAATLERLE YOLUNDAN SAPTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kuruluşumuzdan bugüne her türlü engellemelere rağmen milletten aldığı güçle mücadelesini sürdüren İyi Parti'mize son günlerde yapılan siyasi operasyonları dikkatle izliyoruz. Anlıyoruz ki kazanma hırsıyla ve kutuplaşmayı derinleştirerek, tüm ahlaki değerlerden vazgeçtiklerine inandığımız birtakım odaklar, Türkiye'nin gözleri önünde ve fütursuzca İyi Partililerin helal oylarıyla seçilmiş meclis üyelerini birtakım vaatlerle yolundan saptırmanın çabası içindeler. Bu açık manipülasyon ve siyasi operasyonlarda, partimizden ayrılan birtakım kişilerin de ilçe başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi bizzat arayarak partimize bilinçli şekilde zarar vermeye çalıştıklarına şahit oluyoruz.

"MECLİS ÜYELERİMİZ VE İLÇE YÖNETİCİLERİMİZ İSTİFA ETTİRİLMEK İSTENMEKTEDİR"

Yine İyi Parti'mizin gönülden desteğiyle büyükşehir belediye başkanı seçilen bir başkan ise o ildeki İyi Partili belediye başkanlarımızla makamında poz vererek partimize ve o şehirdeki dava arkadaşlarımıza etik dışı bir mesaj verme çabasındadır. Gelinen durum itibarıyla bu ve bunun gibi girişimlerle belediye meclis üyelerimiz ve ilçe yöneticilerimiz istifa ettirilmek istenmektedir.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA ROZET TAKIYORLAR"

"Başka bazı illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır. Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 81 ilde, ilçe ve beldelerde İyi belediyecilik vizyonumuzu tüm vatandaşlarımızla buluşturacak ve iyi adaylarımızla seçime gireceğiz."

İYİ PARTİ'DE İSTİFA EDEN İSİMLER

AYTUN ÇIRAY

Aytun Çıray, 2023 Genel Seçimleri'nde İzmir'den aday gösterildi ancak sıralamalara ve aday gösterilen bazı isimlere tepki göstererek, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Çıray, seçimlerin ardından 6 Haziran 2023'te ise İYİ Parti'den istifa etti.

Aytun Çıray

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU

Yerel seçimlerde AK Parti-MHP ile iş birliğini savunan İdris Nebi Hatipoğlu, 2 Kasım tarihinde İYİ Parti'den istifa etti. Hatipoğlu, 7 Kasım tarihinde ise AK Parti'ye katılmıştı.

İdris Nebi Hatipoğlu

BAHADIR ERDEM

İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına itiraz eden ve CHP ile iş birliğinin sürdürülmesi için çaba harcayan Bahadır Erdem, 10 Kasım 2023'te İYİ Parti'den istifa etmişti.

Bahadır Erdem

DURMUŞ YILMAZ

14 Mayıs'ta yapılan seçimler için tekrar aday gösterilmeyen Durmuş Yılmaz, 10 Kasım 2023'te İYİ Parti üyeliğini sonlandırmıştı.

Durmuş Yılmaz

ADNAN BEKER

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, 16 Kasım tarihinde sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Adnan Beker

ÜMİT DİKBAYIR

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ailesi ile Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın banka hesaplarını yasadışı yollardan incelettiği iddia edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 5 Aralık'ta İYİ Parti'den ihraç edilmişti.

Ümit Dikbayır

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaşıldığını söyleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, 6 Aralık tarihinde, partisinden istifa etmişti.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

ECE GÜNER

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner, İstanbul ve Ankara'da CHP ile iş birliği kabul edilmediği için 14 Aralık'ta partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ece Güner

MEHMET SELİM ENSARİOĞLU

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu ise, Şeyh Said paylaşımı nedeniyle 12 Aralık'ta disipline sevk edilmişti. Ensarioğlu, disipline sevk edilmesinin ardından 15 Aralık'ta İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Mehmet Selim Ensarioğlu

İBRAHİM ÖZKAN

Son olarak ise İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, grup başkanvekilliği görevinden 13 Aralık'ta istifa ettiğini açıklamıştı.

İbrahim Özkan

MESUT ÖZARSLAN

Son olarak İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Kurucu Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan da partisinden istifa etti. Özarslan, "İnandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum." dedi.