İYİ Parti, Denizli\'de belediye başkan adaylarını tanıttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli'de yarışacak büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
Partisinin, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım programına katılan Akşener, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Yasin Öztürk olduğunu söyledi.
Akşener, Türkiye'ye bir nefes olma yolculuğunda başarılı olduklarını belirterek, iktidarın hizmet etmekle, muhalefetin de vatandaşın avukatı olmakla yükümlü olduğunu ifade etti.
Seçmenin sesini meclise getirdiklerini kaydeden Akşener, "Milletin kürsüsünde kardeşlerimizi konuşturduk. Sonuç olarak en azından oraya iktidarın gözünü çevirdik. Eğer genel seçimlerde vadettiklerinizi yerel seçime kadar yerine getirmezseniz kulağınızın ucunu bu millet götürecek. Seçmen bir nimettir, başımızın tacıdır. Vereceğiniz oyların sonuçları itibarıyla onların karşısında duracağız. Ama kendimizi de sorgulayacağız." diye konuştu.
Akşener, İYİ Parti olarak seçmenin teveccühüyle seçimde başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Hukukun, adaletin, demokrasinin, ekonominin oluşması için bir adam sisteminden, tek adamın iki dudağı arasına sıkıştırılmış bu siyasetten Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Burada kimse düşmanımız değildir. Bu sistemin başına şurada oturan arkadaşların hangisini koysak, namuslarına, şereflerine, dürüstlüklerine ben kefilim ama bir sene sonra hepsi kafayı yer. Her şeyi tek bir kişinin kararına bıraktığınızda oradan karar çıkmaz. Orada çok daha fazla yanlış olur. Meselemiz Sayın Erdoğan'ın gitmesi, yerine bir başkasının gelmesi değil, bu sistemin değişmesidir."
Programda Yasin Öztürk de projelerini anlattı.
İYİ Parti, Pamukkale'de Türkay Berberoğlu, Merkezefendi'de Fatih Coşkun, Babadağ'da Ali Atlı, Çivril'de İsmail Çorbacıoğlu, Acıpayam'da Mahir Altuğ, Tavas'ta Emin Barıner, Honaz'da Osman Çaybaşı, Sarayköy'de Ahmet Çelikak, Buldan'da Mustafa Gülbay, Çameli'de Sezai Turhan, Serinhisar'da Şükrü Averi, Bozkurt'ta Zafer Kocaman, Güney'de Alaaddin Gümüş, Çardak'ta Mehmet Çakmak, Bekilli'de Kemal Karaman, Beyağaç'ta Sevhan Demirel ve Baklan'da Celal Tuyji'yi ilçe belediye başkan adayı olarak açıkladı.??????????????
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Buna göre ikramiyeler, net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürülmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik'' derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Levent, ''Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
Real Madrid takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya giderken kaza yaptı. Otobüs, Almanya'da beyaz bir Toyota ile çarpıştı ve maddi hasar meydana geldi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, oyuncular yolculuğa devam etti.
Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla Esenboğa Havalimanı'nda görüştü. Erdoğan Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken yaptıkları görüşmeyi hatırlatarak, ''Benimle konuştuktan sonra nasıl yukarıya çıktın?'' diye sordu. Gezeravcı, ''Zaten ayaklarımla tutunuyordum. Sadece ayak uçlarımla, küçük bir hareketle yukarıya ivme kazandım.'' dedi.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti, Denizli'de belediye başkan adaylarını tanıttı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?