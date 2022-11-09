"AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar" diyerek eleştiride bulunan Akşener'e HDP'den yanıt geldi

AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği kapsamında HDP'yi ziyaret etmesinin yankıları devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert sözleri damga vurdu. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Akşener, AK Parti'nin HDP'yi ziyaretiyle safların belirginleşmeye başladığını savundu.

"SAFLAR BELLİ OLDU"

İYİ Parti lideri, "Eğer ki şimdiye kadar Sayın Erdoğan'a iktidarı müjdeleyen şey açılım süreci olsaydı; geçtim HDP'yi, bugün, PKK'yla müttefik olurdu. Biliyorsunuz, uzun zamandır AK Parti cenahı akıllarınca bizleri, HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu. Bazı HDP'liler de bu açıklamaları tebessümle karşılayıp, bizi faşistlikle, faili meçhulcülükle suçlayacak kadar alçalıyordu. E tabi, Allah büyük. İYİ Parti'yi yaftalayanlarla İYİ Parti'yi izole etmeye çalışanlar, nihayet aynı kampta buluştu. Resim iyice netleşti, saflar belli oldu" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ İLE AYNI MASAYA OTURMAKTAN ZERRE UTANMADILAR"

HDP'nin belediyelerine kayyum atayan AK Parti'yle görüşmekten utanmadığını söyleyen Akşener, "AK Parti vekilleri, PKK'yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için, sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi. Bu saatten sonra kimse, milletimize vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık" dedi.

"İYİ PARTİ MHP'NİN YOLUNDAN YÜRÜYOR"

Parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan HDP Sözcüsü Ebru Günay, Meral Akşener'in açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. İYİ Parti'nin MHP'nin yolundan yürüdüğünü belirten Günay, "MHP'nin yolundan yürüyen, sadece bulunduğu blok farklı olan İYİ Parti genel başkanı bugün yine partimizi hedef aldı ve partimize dil uzattı. İki blokun temel özelliği nedir biliyor musunuz? HDP düşmanlığında büyük yarış içindeler. İktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı HDP'ye yakın olmakla suçluyor. Anlamadıkları şey ise HDP'nin durduğu yerdir. HDP sizleri beğenmiyor. Sizlerin çözüm olacağına HDP inanmıyor" şeklinde konuştu.

"17 BİN FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİN HESABINI VER"

Günay sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Akşener'e soruyoruz? Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AKP heyeti 5 dakika sonra Meclis'in 5'inci partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizler ne konuştunuz onu söyleyin! Sen HDP'yi bırak Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla, 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Karanlıkta büyüyenlerin, karanlıktan beslenenlerin getireceği şey karanlıktan başka bir şey olamaz."

"LAHANA VE PERHİZ TURŞUSU MİSALİ"

Öte yandan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti ve AK Parti heyetinin görüşmesinden fotoğraf paylaşarak, "Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki heyet bizim kapıdan çıkıp, koridoru yürüyüp İYİ Partiye gidip, kendilerinin söylemiyle "masa kurup" görüştüler... Lahana ve perhiz turşusu misali... Fotoğrafı da şuraya bırakalım, lazım olur, çerçeveletip duvarınıza asarsınız..." dedi.