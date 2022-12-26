CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan seçim çıkışı: Mayıstan sonra yapılacak seçime 'hayır' diyeceğiz - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan seçim çıkışı: Mayıstan sonra yapılacak seçime 'hayır' diyeceğiz

26.12.2022 14:59

CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, tarih konusunda kesin çizgiler koydu. Seçimin mayıstan sonra yapılması durumunda bunu kabul etmeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer Nisan olursa sonuna kadar evet diyeceğiz. Mayıs'tan sonraki seçime hayır diyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis kararının ardından Saraçhane'de toplanmalarına ilişkin 'izin aldı' iddialarına sert tepki göstermiş ve "Kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarını aramak için kimden izin alacağım?" demişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜNDEMDEKİ SORULARA YANIT VERDİ

Bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk'ten Melike Görür'ün konuyla ilgili sorusuna da yanıt verdi.

AKŞENER'İN "İZİN ALDI DİYENİ ÇARPARIM" SÖZLERİ SORULDU

Meral Akşener'in sözlerinin hatırlatılması sonrasında konuyla ilgili tam bir cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, 6'lı masada bir birlik olduğunu, herhangi bir sorun olmadığını, 6'lı masanın dağılmayacağını ifade etti.

"YALOVA VE İSTANBUL'A YENİDEN SANDIK KURULMALI"

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun davasıyla ilgili de konuştu ve dikkat çeken başlıklar verdi. Kılıçdaroğlu, "Eğer İmamoğlu'nu görevden alıyorlarsa Yalova ve İstanbul'a yeniden sandık kurulmalı" dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da konuştu. Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayını da seçim kararı açıklandıktan sonra açıklama yönünde bir eğilim var. Kendi aramızda konuştuğumuzda bu eğilime hepimiz katıldık" ifadelerini kullandı.

"NİSAN OLURSA EVET DİYECEĞİZ, MAYIS'TAN SONRA OLURSA HAYIR"

Kılıçdaroğlu seçimle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu "Eğer Nisan olursa sonuna kadar evet diyeceğiz. Mayıs'tan sonraki seçime hayır diyeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu "Biz kral aramıyoruz, biz demokrasi arıyoruz" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan seçim çıkışı: Mayıstan sonra yapılacak seçime 'hayır' diyeceğiz - Son Dakika
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