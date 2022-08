Akşener: Kuru ayçiçeğinin fiyatı 16.5 TL olmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ayçiçeği fiyatlarını çalıştıklarını belirterek, Sulu ayçiçeği tarımının karşılığı 13.6 TL olmalı. Kuru ayçiçeği tarımının sonucunda fiyatı 16.5 lira olmalı. Paçalı 15.5 olmalı. Şimdi Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu millet sana her şey verdi, fındık üreticisini unuttun, besiciyi unuttun, buğday, ayçiçeğini unuttun, şimdi buradan bu meydandan sana hatırlatıyorum. Ayçiçeği fiyatı ortalama 15.5, kuru ayçiçeği tarımı sonucunda ortaya çıkan ayçiçeği fiyatı 16.5, sulunun da fiyatı 13.5 lira olmak zorundadır dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi, Pinarhisar ilçesi ve il merkezinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafları da ziyaret eden Akşener, 20 Ocak 2020'den beri Türkiye'nin her şehrinde, her ilçesinde esnaf esnaf, dükkan dükkan gezdiğini söyledi. Akşener, Çünkü uzun bir zamandır gördüm ki, sizin dertlerinizin konuşulmadığı, size dair problemlerin konuşulmadığı gibi onlara yönelik bir çözüm üretilmeyen bir siyasi atmosfer var. 'Kaşının altında gözün var, niye var' diyen, 'niye senin gözünün rengi bu renk', 'Niçin senin saçının rengi bu renk' gibi bize ait olmayan tercihler üzerinden, vatandaşların aidiyetleri üzerinden birbirine düşürüldüğü, şuculuk, buculuk üzerinden birbiriyle kavga ettirildiği bir sistemin sonucunda her birimizin çırak çıktığı hiçbir derdimizin gündeme alınmadığı, senin çocuğun işsiz, umutsuz, yurt dışına gidebilir miyim acaba deyip, garsonluğu hedeflerken 'ne yapayım' diye umutsuzca ağlayarak 'nasıl bir gelecek benim için var' diye kendi kendine ağlarken, onun karşılığı 5 maaş, 10 maaş, 15 maaş alan danışmanların hayat sürdürdükleri bir Türkiye olmaz, olamaz dedi.

AYÇİÇEĞİ FİYATI

Geçen hafta Karadeniz'de olduğunu hatırlatan Akşener, Aynı çerçevede sırf bu yüzden yan gelip yatanlar, sizden kopanlar, 'milleti adamı' diye yola çıkıp saraylarda 500 milyon dolarlık uçaklarla gezenler, fındık üreticisini görsün, duysun diye Karadeniz'e gittim, 74 lira fındık fiyatının olması gerektiğini açıkladım. Bir hafta sonra Sayın Erdoğan gitti ve müjde verirmiş gibi 54 liraya fındık açıkladı. Bu ne demek biliyor musunuz Bu fındık üreticisini İtalyan şirketinin cebine koymak demektir. Elbette yazlıklar olsun. Ama bugün şimdi Kırklareli ilçelerini geziyorum. Burada da merkezdeyiz. Burada da ayçiçeği fiyatını söylüyorum. Muhteremler, vatandaşı unuttunuz. Çiftçiyi unuttunuz, besiciyi unuttunuz. Herkesi unuttunuz. Ev kadınını unuttunuz, emekliyi unuttunuz, herkesi unuttunuz. EYT'liyi unuttunuz. Dolayısıyla ayçiçeği fiyatını biz çalıştık. Dedik ki girdi maliyetleri masraflar dışında üzerine yüzde 20 kar koyduk. Sulu ayçiçeği tarımının karşılığı 13.6 TL olmalı. Kuru ayçiçeği tarımının sonucunda fiyatı 16.5 lira olmalı. Paçalı 15.5 olmalı. Şimdi Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu millet sana her şey verdi, fındık üreticisini unuttun, besiciyi unuttun, buğday, ayçiçeğini unuttun, şimdi buradan bu meydandan sana hatırlatıyorum. Ayçiçeği fiyatı ortalama 15.5, kuru ayçiçeği tarımı sonucunda ortaya çıkan ayçiçeği fiyatı 16.5, sulunun da fiyatı 13.5 lira olmak zorundadır diye konuştu.

Ayçiçeğinin, çayır tırtılı yüzünden mahvolduğunu söyleyen Akşener, Diyorsunuz ki rekolte düşüklüğü olmayacak. Hadi oradan be, en az yüzde 30- 40 rekolte düşüklüğü olacak. Ayçiçek yağını sonra zor bulursunuz. Onun için tarım sigortasına beklenmeyen durumlarla ilgili bir madde koyun, biz desteklemeye hazırız ve çiftçimizin bu çayır tırtılı üzerinden çektiği, yaşadığı problem derhal sigorta kapsamına alınıp önlenmelidir dedi.

'ARKADAŞ SENİN ÇİFTÇİN ÖLÜYOR, ÖLÜYOR'

Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü

Sayın Erdoğan talimat verdi, Suriye'den 100 bin küçükbaş hayvan geliyor. Türkiye onu ihraç edecekmiş. Sebep Suriyeli çiftçilere yardımmış. Arkadaş senin çiftçin ölüyor, ölüyor. Senin çiftçin hayvanlarını kesmeye gönderiyor. Kurban Bayramı'nda insanların malı elinde kaldı. Sen Suriye'den 100 bin küçükbaş hayvan getiriyorsun. Sonrasında ne oluyor Sonrasında sizin adamlarınız ihraç ediyor. Herkes kazanıyor, biz hariç. İşte onun için bunun adı bir harami düzendir. Daha vahim bir şey var. Ayçiçeğini konuştuk. ya biliyor musunuz Muhteremler Venezuela'dan toprak kiraladılar. O toprağın kirası ödenecek, ondan sonra o buğday buraya gelecek sizin paranızla çırak çıkacaksınız. Nisan ayında gübre atamadı çiftçi. Dolayısıyla bunun adı harami bir düzendir. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Sandıkta ve demokrasiyle bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Nasıl esnaflar için müşteri veli nimetse, seçmen de siyasetçiler için veli nimet olacak. Siz büyük Türk milletisiniz. Dolayısıyla herkes buraya gelecek. Karşınızda duracak ve sizin helal oylarınıza, sizin dertleriniz üzerinden ve haksızlık yapmamak üzere sizin dertlerinize ürettiği çözümler üzerinden rekabet edecek. Şimdi senin çocuğun 92 puanla atanamadı. Böyle gençler gördüm, bağıra bağıra ağlıyor. Soruyorum insanlara akşam ne pişirdin Diyorlar ki bana makarnanın çeşitleri, makarna da çok pahalı olur. Yani makarna, salçalı makarna, domatesli makarna. Dedim ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır ama onların elinden 3 bin 500 çıktı. Biz geldiğimizde en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Asgari ücret de vergi dışı olacak. Sonuç itibariyle herkes kazanacak ama bir şey daha var. 91 puan alıp 86 altı puan alıp atanamamış, haksızlığa uğramış, 58 puanlı, 62 puanlı çocukları, dayısı olduğu için atandığı o diğer mülakat sistemini de ortadan kaldıracağız. Haksızlık yapılmış o gençlere de yapılan haksızlık sona erecek.