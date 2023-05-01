İYİ Parti Lideri Meral Akşener işsiz gençlere iş bulana kadar 2.500 lira maaş bağlanacağını açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener işsiz gençlere iş bulana kadar 2.500 lira maaş bağlanacağını açıkladı

02.05.2023 10:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlere yönelik önemli projeleri olduğunu ifade etti. Akşener, "Bir projemiz var. 18-26 yaş grubundaki gençlere iş buluna kadar 2 bin 500 lira maaş ödeyeceğiz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin mitinginde partililerle buluştu. Millet Bahçesi yanında bulunan miting alanında konuşan Akşener, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Akşener, "Millet İttifakı olarak bir söz vermek istiyorum. Ocak ayında emeklilerimize ve emekçilerimize yüzde 55 zam yapılmasını istemiştim, yapmadılar. Şimdi 15 Mayıs'ta seçimi aldıktan sonra ilk yapacağız şey Temmuz ayı başı bütün emekli ve emekçilerimize yüzde 50 zam yapmaktır." dedi.

"BİZDEN DAHA YAŞLI HALE GELMİŞ GENÇLER GÖRDÜM"

Akşener, "Ben sürekli esnaf ziyareti yapıyorum. Esnaf, esnaf gezerken o dükkanların içerisinde 1 kere kendi partimi övmedim, başka bir partiyi eleştirmedim. Ancak şunu yaptık. Sizin sesinizi dinleyip, ona çözüp üretip, sonra bu iktidarda bulunan arkadaşların bu sorunları alıp, sizin için uygulamalarını talep ettik. Pandemi döneminde Allah için bir kısmını yaptılar. Bu gezilerde ben yorgun hale gelmiş, bizden daha yaşlı hale dönmüş gençler gördüm. 14 Mayıs'ta önemli bir seçime gidiyoruz ama bu seçimler seçmenin bayramıdır. Beğendiğinize oy vereceksiniz, beğenmediğinizi göndereceksiniz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN UMUT İÇİNDE OLMASI İÇİN BU YOLA ÇIKTIK"

Demokrasi için Millet İttifakı'nı oluşturduklarını kaydeden Akşener, "Biz bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü, kayırmanın son bulması, liyakat için, tarımın ayağa kalkması ve gençlerin umut içinde olması için bu yola çıktık. Millet iradesi olarak 14 Mayıs'ta kazanacağız. Sinan Ateş'i unutmam mümkün değil. Çünkü Sinan Ateş gencecik bir akademisyendi ve 2 kız çocuğu vardı. Ankara'da katlediliyor ve bunu yapanlar, azmettirenler belli. Nerede Sinan Ateş'in katilleri, nerede Sinan Ateş'in azmettiricileri? Onun hesabını ben sormazsam, peşinden yürümezsem namerdim, şerefsizim" diye konuştu.

"GENÇLERE İŞ BULANA KADAR 2 BİN 500 LİRA MAAŞ"

Gençlere yönelik önemli projeleri olduğunu dile getiren Akşener, "Bir projemiz 18-26 yaş grubundaki gençlere iş bulana kadar 2 bin 500 lira maaş ödeyeceğiz. Bunu koşulsuz, şartsız yapacağız. Kurban Bayramı geliyor. Allah kurban kesmeyi hepimize nasip etsin. Biz seçilince hemen emeklilerimizin hesabına 15 bin lira kurban parası yatıracağız. Köy okullarını açacağız. Öğretmen ataması yapacağız. Genç bir çift, köyde yaşayıp tarım mı yapmak istiyor. İkisinin de sigortasını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Çünkü üretmeden Türkiye kalkınamaz. Gıdanın pandemi döneminde beka gibi önemli olduğu gördük. Havza bazlı tarım yapılacak, toprağınızda ne ekmeniz gerektiğini söyleyeceğiz ve fiyat belirleyeceğiz ki en az o kadar fiyatla onu alacağız. Sanayi, teknolojide önemli çalışmalar yapacağız. Kadınların, gençlerin nefes alması için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (18)
  • Halim Güneş: atabildiğiniz kadar atın demirel gibi vardma vermedik der çıkarsınız inanmaz size seçmen Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • suna genç: hem iktidarı kötülemeye para yok desinler hem bol keseden vaatler... Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İYİ Parti Lideri Meral Akşener işsiz gençlere iş bulana kadar 2.500 lira maaş bağlanacağını açıkladı - Son Dakika


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