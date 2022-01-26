İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: "Bunları genel başkanlar konuşsun, benim ağzım yandı" - Son Dakika

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bir açıklama yaptım, ondan sonra ihraç oldum. O zaman Cumhur İttifakı'na mecbur değiliz demiştim. Bunları genel başkanlar konuşsun, benim ağzım yandı" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Usta, doğalgaz ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz ile ilgili söylediklerini hatırlattı. Usta, doğalgaz depolama tesislerinin yüzde 45 dolu olduğunu söyleyerek, İran'ın doğalgaz kısıntısı yapacağını açıkladığı zaman depolama tesislerinde yüzde 33 civarında doluluk olduğunu ifade etti. Usta, Türkiye'nin bundan sonra elektrik ve doğalgaz kesintilerinin yaşanacağına dikkat çekti.

Usta İmamoğlu'na ve Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ile ilgili açıklamasına ilişkin sorulara, Türkiye'nin enerji krizine yönelik konuşulmasının doğru olacağını söyleyerek cevaplamadı. Usta, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in ittifak ile ilgili açıklamalarına, "İttifaklarla ilgili olarak MHP Grup Başkanvekili görevinden alınmıştım. Bir açıklama yaptım, ondan sonra ihraç oldum. O zaman Cumhur İttifakı'na mecbur değiliz demiştim. Bunları genel başkanlar konuşsun, benim ağzım yandı" dedi. - ANKARA