İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, Hatay\'ın yeniden inşası için vizyon oluşturdu

Politika

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, adaylık sürecinde Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir" sözünün belirleyici olduğuna vurgu yaparak, "Dedelerim de Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması için uğraşmışlar. Evlerinin avlusuna bombalar bırakılmış. Böyle bir mücadeleyi veren insanları torunu olarak hayatımın bu bölümünü Hatay'a adamak istedim" dedi.

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert, deprem felaketinde büyük yıkımların yaşandığı Hatay'ın yeniden inşası için oluşturduğu vizyonu ve yapacağı çalışmaları anlattı. Cömert, Hatay'ın yeniden inşası için yerel, ulusal ve uluslararası kaynakları değerlendiren, birleştirici ve kaynaştırıcı bir anlayış temelinde "Hatay Yeniden" isimli vizyon oluşturduğunu açıkladı. Habertürk Yerel Seçim 2024 programına katılan Nusret Cömert, adaylık sürecinde Atatürk'ün "Hatay benim şahsi meselemdir" sözünün belirleyici olduğuna vurgu yaparak, "Dedelerim de Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması için uğraşmışlar. Evlerinin avlusuna bombalar bırakılmış. Böyle bir mücadeleyi veren insanları torunu olarak hayatımın bu bölümünü Hatay'a adamak istedim" dedi.

"Hataylıların da fikirlerini alarak şehrimizi yeniden inşa edeceğiz"

Deprem felaketinde çok ağır yara alan Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için seferberlik anlayışıyla sorumluluk üstlendiğini ve hemşehrilerinin teveccühüne talip olduğunu belirten Cömert, şunları söyledi:

"Yaptığım çalışmalar sonucunda Hatay'ın yeniden inşası için bir vizyon oluşturdum. İsmini de 'Hatay Yeniden' koydum. Bu vizyon ile tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak, modern, uygar, yaşanabilir bir şehir inşa etmek istiyorum. Tabi bunun tüm ekosistemini de yaparak, bir bütün olarak ilerleyeceğim. Katılımcı bir anlayışla, Hataylıların da fikirlerini alarak şehrimizi yeniden inşa edeceğiz. Doğru bir planlamayla bunu başaracağız. Çünkü aynı hataları yaparak farklı bir sonuç bekleyemeyiz. Öncelikli olarak konteynerlerde yaşayan hemşehrilerimin koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapacağım. Sonrasında kültürel ve tarihi dokuyu koruyarak modern, uygar ve yaşanabilir bir şehir ortaya çıkarmak için planlarımızı, projelerimizi uygulamaya koyacağız."

"Tarihi dokunun içinde depremde yıkılmayan çarpık yapıları ben yıkacağım"

Hatay'ın yeniden inşası için imar planlarını hazırlarken Antakya, Defne, İskenderun ve diğer ilçeler için ayrı ayrı çalışmalar yapacağını dile getiren Nusret Cömert, Antakya'da tarihi dokuyu ayağa kaldırırken depremde yıkılmayan gecekondu tarzı çarpık yapıları da yıkacağını açıkladı. Cömert, tarihi mirası gecekondulardan arındırırken hak sahiplerini mağdur etmeyeceklerini, uygun yerlerde konutlar ve işyerleri yapacaklarını ifade etti.

Antakya'da dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nin, Defne ilçesinin ve Hatay'ın pek çok yerinin büyük arkeolojik değere sahip olduğunu belirten Nusret Cömert, bu bölgelerde restorasyon projelerini uygularken Asi Nehri'ni de tekrar kente kazandıracaklarını, nehir boyunca yeşil alan düzenlemeleri, parklar ve spor alanları yapacaklarını ifade etti.

"Birleştirici, kaynaştırıcı bir anlayışı hakim kılacağım"

Hatay'ın yeniden inşa ederken projelerin finansmanı için yerel ve ulusal kaynakları değerlendirirken uluslararası kurum ve kuruluşların finans ve bilgi kaynaklarını harekete geçireceğini söyleyen Nusret Cömert, "Hatay'ın yeniden inşası için tarihi bir aşamayız. Doğru planlamalar, doğru projeler hazırlamak zorundayız. Ben birleştirici, kaynaştırıcı bir anlayışı hakim kılarak koordinatör görevi yürüteceğim. Sayın bakanlarımıza gideceğim, izah edeceğim. Çünkü elinizdeki projeniz doğruysa bunu izah edebilirsiniz" dedi.

"Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervinden Hatay faydalanmalı"

Enerji sektöründe 40 yılı aşkın birikime, enerji ve enerji jeopolitiği alanında uluslararası deneyimlere sahip olduğunu anımsatan Nusret Cömert, Doğu Akdeniz'de doğal gaz rezervleri bulunduğunu, bu alanda halihazırda yapılan çalışmalara Hatay'ı dahil edeceğini ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hatay'ın yeniden inşası için siyasi referansının Atatürk ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği olduğunu söyleyen Nusret Cömert, "Bunlar benim kırmızı çizgimdir" dedi. - HATAY